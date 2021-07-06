Пенсионерка из Челябинска заработала на телефонных мошенниках

ЧЕЛЯБИНСК. 5 ИЮЛЯ - Жительница Челябинска перехитрила телефонных мошенников и получила от них 500 рублей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала 70-летняя преподавательница иностранных языков, ранее ей уже дважды звонили мошенники, но оба раза она клала трубку. Когда она вновь услышала приветствие от "сотрудника службы безопасности банка", решила подыграть обманщикам, пишет агентство "Доступ"

Взволнованный голос сказал, что кто-то пытается взломать мой счет в банке. И как бы невзначай спросил, сколько там лежит. Я назвала первую пришедшую на ум сумму - 8 млн. Сама не знаю, почему именно столько. При этом на счету оставалось что-то около 50 рублей. Тогда собеседник стал торопить, что дорога каждая секунда, и предложил тут же пойти в банк, снять все деньги и перевести на безопасный счет. Но все время не класть трубку, чтобы оставаться на связи", - рассказала пенсионерка.

Тогда женщина заявила, что сейчас у нее израсходуются все деньги на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить баланс и перезвонить через несколько минут.

Почти сразу они перевели мне 500 рублей. Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же "сотрудник" перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, и снова настоятельно предложил пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой, и заявила, что 8 млн лежат в другой организации, а у них - только 50 рублей", - рассказала женщина.

По ее словам, в ответ она услышала отборную ругань, после которой неизвестный дал "отбой".

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