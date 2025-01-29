28.01.2025, 15:14 48696
Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца
Ограничение связано с проведением капремонта и модернизацией КПП
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Актау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".
Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:
- "Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);
- "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);
- "Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.
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29.01.2025, 11:09 1501
В Казахстане с 2025 года ввели обязательное соцстрахование работников по договорам ГПХ
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года ввели обязательное социальное страхование жителей страны, получающих доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Нововведение позволит усилить социальную защиту данной категории граждан", - проинформировали в ведомстве.
Таким образом, пояснили в министре, лица, работающие по договорам ГПХ, смогут получать социальные выплаты из ГФСС при наступлении 5 видов социальных рисков по случаям:
- потери работы;
- утраты трудоспособности;
- потери кормильца;
- потери дохода в связи с беременностью и родами или усыновлением новорожденного ребенка;
- потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Плательщиками социальных отчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, являются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством, осуществляющие уплату социальных отчислений в ГФСС", - уточнили в Минтруда.
Также уточняется, что ставка соцотчислений установлена в размере 5% от объекта исчисления.
Напомним, в Казахстане с 2025 года увеличили выплаты по утрате трудоспособности.
29.01.2025, 10:50 7436
В Алматы частично ограничат дорожное движение
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - 30-31 января 2025 года в Алматы частично ограничат дорожное движение в период проведения международного мероприятия, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
На следующих участках возможны корректировки в дорожном движении: улица Майлина, Кульджинский тракт, улица Бухтарминская, ВОАД, проспект Аль-Фараби, проспект Сейфуллина, проспект Достык, улица Жарокова", - говорится в сообщении.
Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.
Напомним, в Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года пройдет международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". На мероприятии соберутся государственные деятели стран ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. В рамках VII Форума также запланированы Industry 4.0 AI Battle - масштабная битва за звание лучшего стартапа в области искусственного интеллекта, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, промышленных стартапов, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.
По данным Министерства цифрового развития, Digital Almaty 2025 посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию AI на будущее глобальной индустрии. Технологии AI становятся ключевым драйвером эффективности, безопасности и устойчивости производственных процессов. Применение Industrial AI для автоматизации, прогнозирования и оптимизации сложных производственных цепочек открывают новые горизонты для интеллектуального управления промышленного сектора. Ожидается, что двухдневное цифровое событие посетит более 40 тысяч человек.
Кроме того, 30-31 января в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета. На нем будут рассмотрены вопросы макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, анализ результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).
Также участники обсудят подписание Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС.
28.01.2025, 19:27 35531
С наступающим Китайским Новым годом!
Фото: китайская поисковая сеть Байду
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом по лунному календарю!
Наша редакция желает вам и вашей семьям крепкого здоровья, радости и благополучия! Желаем ощутить позитивные перемены, обновление и прилив сил с наступлением Китайского Нового года, который подарит тепло весеннего солнца!
Веселых семейных праздников и рождения хороших знаменательных моментов в 2025 году, дорогие друзья! С традиционным китайским Праздником Весны!
28.01.2025, 18:45 36896
Ранее не встречавшиеся в Казахстане артефакты нашли в захоронениях Атырауской области
Фото: gov.kz
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Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее не встречавшиеся в Казахстане артефакты нашли в древних захоронениях в кургане Карабау-2 в Атырауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
При изучении гробниц выяснилось, что они были построены в V веке до нашей эры. В них были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей", - информирует акимат со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным в чумах украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название "царские чумы".
Ученые до настоящего времени считали наш регион краем сарматской империи. Судя по результатам проведенных нами раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи. Общее количество найденных артефактов - около тысячи. Только 100 из них - золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. Изображения хищников, населявших регион в ту эпоху, можно увидеть на найденных предметах. В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации", - заявил руководитель археологической группы Марат Касенов.
Подчеркивается, что результаты двухлетней археологической работы Атырауского областного историко-краеведческого музея были представлены на выставке "Золото сарматов".
Ранее в Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй.
28.01.2025, 15:33 47406
В метро Алматы начали установку ограждений для безопасности
Фото: Instagram Метрополитен Алматы
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Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На станциях метро начата работа по установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров, об этом говорится на странице метрополитена Алматы в Instagram.
По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла.
Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю.
Напомним, 10 декабря прошлого года в метро Алматы погиб человек. 26-летний мужчина, имевший инвалидность по зрению, упал на рельсы.
28.01.2025, 12:14 53726
ЛРТ в Астане запустят осенью этого года
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре 2025 года в Астане в тестовом режиме запустят легкорельсовый транспорт, сообщил аким Астаны Женис Касымбек на расширенном заседании правительства.
Проект LRT выходит на финишную прямую. Летом полностью завершается строительная работа. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется активное тестовое испытание", – сказал аким Астаны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно принять меры и решения для устранения пробок в столице.
Еще одна важная задача: необходимо строить перерабатывающие предприятия, это относится ко всем главным городам и областям. Качество возводимого жилья, строительство подземных коммуникаций и ремонтные работы должны быть на особом контроле", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что ЛРТ начнет работу в 2026 году.
28.01.2025, 08:54 60086
До конца марта введен запрет на посещение озера Иссык
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Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке Иле-Алатау сообщили о введении запрета на посещение озера Иссык, передает корреспондент агентства.
С 27 января 2025 по 31 марта 2025 года в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций вводится запрет на посещение озера Иссык для всех посетителей национального парка через контрольно-пропускной пункт", - сообщили в нацпарке.
Отмечается, что посещение национального парка через контрольно-пропускной пункт Тургенского лесничества по маршруту Турген - Обсерватория разрешается пешим туристам, а также легковому, грузовому и пассажирскому транспорту с 10.00 до 17.00. С 18.00 до 10.00 проход запрещен.
27.01.2025, 16:56 90471
Паркинг-долгострой сносят на проспекте Аль-Фараби в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе недостроенного многоуровневого паркинга севернее проспекта Аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.
По информации ведомства, в 2007 году частная компания на арендном участке приступила к строительству 5-ярусного паркинга. Однако с конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне 1-2-го этажах.
В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО "Сейсмостройзащита" проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта. Экспертами по результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.
В 2018 году суд удовлетворил исковые требования управления о сносе строения.
Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня. Стоит отметить, что это уже второй объект, демонтируемый в Медеуском района на сегодня. Накануне также начат снос недостроенного здания на улице Радлова, участок 9/1, по решению суда", - отметили в управлении.
В пресс-службе подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 65 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?