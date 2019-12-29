Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Первых пациентов, пострадавших в авиакатастрофе, выпишут в ближайшие сутки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, сейчас в больницах остаются 49 пассажиров рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air. Со вчерашнего дня проведено 19 сложнейших хирургических операций. Состояние многих оценивают как стабильное, сообщает "Хабар 24"

"Остаются тяжелые. Но они практически все в сознании. Я должен сказать, что самую высокотехнологичную помощь оказали больным с повреждением позвоночника и шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, и поясничного отдела позвоночника. Вот только что завершилась операция. Мы все это посмотрели. И я должен здесь подчеркнуть, что врачи города Алматы оказались на высоте, оказывая помощь при массовом поступлении, где всегда бывают свои сложности, и здесь они были готовы. И оказали самую высокотехнологичную помощь", - сказал председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Серик Акшулаков.

По словам руководителя общественного здоровья города Алматы Тлеухана Абилдаева, шестеро детей переведены из реанимации в профильные отделения.

Напомним, в авиакатастрофе погибли 12 человек . 28 декабря в Казахстане объявили днем траура.

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