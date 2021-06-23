Плановые антитеррористические учения пройдут в Алматы

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АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - Сегодня в Алматы, на улице Клочкова, 26 с 10.00 до 13.00 пройдут плановые антитеррористические учения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба Алматинского штаба по борьбе с терроризмом.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

Во время учений предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - сообщили в штабе.

В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

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