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Плановые антитеррористические учения пройдут в Алматы

22.06.2021 10882
Плановые антитеррористические учения пройдут в Алматы
Фото: сайт ctc-rk.kz
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - Сегодня в Алматы, на улице Клочкова, 26 с 10.00 до 13.00 пройдут плановые антитеррористические учения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба Алматинского штаба по борьбе с терроризмом. 
 
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении. 
 

Во время учений предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - сообщили в штабе. 

 
В ведомстве напомнили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
 

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