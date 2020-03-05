Почему аким Нур-Султана не уйдет в отставку из-за взяточничества своего подчиненного

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Аким столичного района Байконур Аскар Есилов получил взятку в виде последней модели IPhone в ноябре 2019 года и тем самым избавил от вынужденной отставки своего непосредственного начальника - акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.

В то время изменения в закон, предусматривающие отставку акима города, не были введены в действие. Поэтому мы считаем, что этот механизм отставки на акима столицы не распространяется. Положения закона "О государственной службе РК" по вопросам ответственности государственных служащих введены в действие 10 декабря 2019 года. Таким образом, требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих и иных категорий руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное преступление после 10 декабря прошлого года", - прокомментировал на брифинге директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров.

Политические служащие в отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом. При рассмотрении ответственности руководителей, помимо указанных условий, ключевое значение имеет также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений", - подчеркнул Сапаров.

По его словам, в настоящее время по поручению администрации президента Агентством по делам государственной службы совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Агентством по противодействию коррупции выработан алгоритм действий, согласно которому государственные органы, организации и субъекты квазигоссектора обязаны проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц. На Агентство по делам государственной службы возложена координация работы по данному вопросу.

В своем послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" глава государства расширил перечень лиц, ответственных за коррупцию подчиненных, поручив отнести к перечню и руководителей государственных органов.

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