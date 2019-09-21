Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Подозрительная машина пять дней простояла у здания посольства Канады в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 09.30, в Центр оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что у здания посольства Канады примерно в течение пяти дней находится бесхозная автомашина марки ВАЗ-21-10 с российскими номерами", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

По информации ведомства, незамедлительно на место нахождения автотранспорта была направлена следственно-оперативная группа. Проведя осмотр, полицейские обнаружили в машине строительную спецовку и каски. Подозрительных предметов не обнаружено.

В настоящее время, машина водворена на штрафстоянку до выяснения обстоятельств и установления владельца, заключили в пресс-службе.

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