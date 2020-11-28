Подведены предварительные итоги IX Гражданского форума Казахстана

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов и президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева выступили на брифинге, посвященном проведению IX Гражданского форума Казахстана "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz", передает Kazakhstan Today.

Спикеры рассказали о ходе проведения и итогах IX Гражданского форума Казахстана и отметили важность создания подобных диалоговых площадок в развитии непрерывного диалога общества и бизнеса.

Если в предыдущих форумах в основном участвовали делегаты из регионов, общее количество которых не превышало 700-800 человек, то нынешний форум, благодаря онлайн-формату, не ограничивает состав и количество участников. Граждане смогли подключиться онлайн из любого региона республики и принять участие в дискуссионных площадках по проблемным вопросам, волнующим общественность", - сказал Болат Тлепов.

По словам спикеров, насыщенная программа форума позволила охватить различные проблемные вопросы гражданского общества, такие как: внедрение социальной работы в список приоритетных профессий для нужд страны, развитие профессиональных подходов для НПО, развитие экологического образования, обеспечение прозрачности госсоцзаказа, привлечение НПО к проведению мониторинга, отношения между государственным органом, НПО и бизнесом, повышение уровня цифровизации в деятельности НПО и другие.

Кроме того, НПО получили возможность принять участие в дискуссии российских экспертов, тренеров, футурологов, а также казахстанских блогеров и медиаличностей.

Вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов в своем выступлении отметил, что за 30 лет независимости в стране гражданское общество достигло немалых высот и отчасти основной вклад в данное преобразование внесли гражданские форумы.

Спикеры подчеркнули, что традиционное мероприятие, объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем году проведено в новом формате. В целях безопасности участников Гражданский форум переведен в онлайн-режим, а для удобства делегатов насыщенная программа распределена на пять дней.

Итоговые резолюции форума будут рассмотрены в рамках заключительной пленарной сессии, которая состоится 27 ноября 2020 года", - отметил Болат Тлепов.

Напомним, Гражданский форум Казахстана "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz" проводится с 23 по 27 ноября 2020 года. Гражданский форум - это традиционная площадка, организовываемая каждый второй год с 2003 года при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

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