Погода без осадков ожидается сегодня на юге и востоке Казахстана, на остальной части - дожди и грозы

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В понедельник на севере, в центре и на западе Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на востоке и юге ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает "Казгидромет", на севере, западе и юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере - ночью и утром туман, на юго-востоке и западе - град.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области - град.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара. На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области также сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

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