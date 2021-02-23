Погоня полицейских за внедорожником в Западном Казахстане попала на видео

Погоня полицейских за внедорожником произошла 21 февраля. Погоню сняли на видео очевидцы. Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, водитель автомобиля Lexus проигнорировал требование полицейских остановиться, а после вовсе на скорости пытался скрыться от них, сообщает портал "Мой Город".
Однако на трассе Уральск - Атырау, недалеко от поселка Большой Чаган, ему преградили путь, он съехал на обочину и застрял в сугробе. Позже выяснилось, что водитель внедорожника перевозил 25 мешков рыбы частиковых пород (сазан, вобла, чехня) без соответствующих документов", - пояснил Болатбек Бельгибеков.
Стоит отметить, в отношении водителя автомобиля Lexus были составлены протокола по статьям 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и 619 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции)).
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