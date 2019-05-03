Полицейские намерены привлечь к ответственности авторов сообщения о поборах в ДП Карагандинской области

Напомним, что 29 апреля текущего года в мессенджерах и социальных сетях распространилось анонимное обращение якобы от имени сотрудников полка патрульной полиции Караганды о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулова. По данному факту была проведена проверка сведений, изложенных в сообщении.
"Комиссией МВД проведена всесторонняя проверка приведенных в обращении доводов, в том числе анонимное анкетирование сотрудников, в ходе которой они были полностью опровергнуты. Факты поборов и других злоупотреблений со стороны Исмагулова не нашли своего подтверждения", - заявил Кайрат Мухитов.
В пресс-службе областного ДП проинформировали, что сопровождение сотрудников органов внутренних дел, прибывших на краткосрочные курсы в Караганду из других регионов страны, оплата их пребывания и питания производились за счет средств, выделенных на командировочные расходы. В ведомстве заявили, что "сотрудники Полка к этим мероприятиям не привлекались, денежные средства у них никто не собирал".
В полиции анонимное сообщение расценили, как попытку дискредитации органов внутренних дел Карагандинской области и конкретно Исмагулова.
По результатам обсуждения принято решение обратиться к министру внутренних дел с заявлением о защите чести и достоинства сотрудников полиции Карагандинской области и принятии предусмотренных законом мер к авторам анонимного обращения", - сообщил Мухитов.
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