Полицейские намерены привлечь к ответственности авторов сообщения о поборах в ДП Карагандинской области

Караганда. 2 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские намерены привлечь к ответственности авторов сообщения о поборах со стороны замначальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулова. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Кайрат Мухитов, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что 29 апреля текущего года в мессенджерах и социальных сетях распространилось анонимное обращение якобы от имени сотрудников полка патрульной полиции Караганды о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулова. По данному факту была проведена проверка сведений, изложенных в сообщении.

"Комиссией МВД проведена всесторонняя проверка приведенных в обращении доводов, в том числе анонимное анкетирование сотрудников, в ходе которой они были полностью опровергнуты. Факты поборов и других злоупотреблений со стороны Исмагулова не нашли своего подтверждения", - заявил Кайрат Мухитов.

В пресс-службе областного ДП проинформировали, что сопровождение сотрудников органов внутренних дел, прибывших на краткосрочные курсы в Караганду из других регионов страны, оплата их пребывания и питания производились за счет средств, выделенных на командировочные расходы. В ведомстве заявили, что "сотрудники Полка к этим мероприятиям не привлекались, денежные средства у них никто не собирал".

В полиции анонимное сообщение расценили, как попытку дискредитации органов внутренних дел Карагандинской области и конкретно Исмагулова.

По результатам обсуждения принято решение обратиться к министру внутренних дел с заявлением о защите чести и достоинства сотрудников полиции Карагандинской области и принятии предусмотренных законом мер к авторам анонимного обращения", - сообщил Мухитов.

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