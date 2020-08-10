Петропавловск. 9 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Петропавловска поощрили двух горожан за содействие при задержании грабителей, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ДП СКО рассказали, что 7 августа на гарнизонный развод комплексных сил полиции в Петропавловске были приглашены двое жителей города - таксист Сергей Кузенев и продавец Лариса Бурлева. Начальник городского УП полковник полиции Жандос Мухатов перед строем вручил им благодарственные письма и ценные подарки. Четыре месяца назад эти люди помогли задержать преступников, ограбивших пенсионерку.

Преступление произошло 8 апреля. Ранее судимый петропавловец 1982 года рождения и его знакомая 1993 года рождения после совместного застолья выследили 74-летнюю горожанку, снимавшую пенсию в банкомате, и отняли у нее сумку со 150 тыс. тенге. Работница расположенного поблизости магазина и проезжавший мимо таксист, увидев пенсионерку, которая пытается догнать двух человек, сумели остановить женщину и передать в руки полиции. Мужчина скрылся, однако вскоре был задержан патрульными полицейскими по наводке операторов видеонаблюдения центра оперативного управления.

14 июля грабители были осуждены. Мужчина приговорен к 3 годам лишения, его подельница - к 3 годам ограничения свободы. Ущерб был полностью возмещен пенсионерке.

Поощрение граждан, оказавших содействие правоохранительным органам, - одна из лучших полицейских традиций, - отметил Жандос Мухатов. - Она наглядно показывает эффективность взаимодействия неравнодушных людей и полицейских. Сердечно благодарю всех, участвовавших в раскрытии данного преступления".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства