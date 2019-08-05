Полицейские приняли роды на трассе Алматы - Ташкент

Тараз. 4 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники батальона патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области приняли роды на трассе Алматы - Ташкент, передает Kazakhstan Today.

"2 августа 2019 года супруги Салимбаевы направлялись в Кордайский районный родильный дом, однако на 183-м километре автодороги Алматы - Ташкент из-за неисправности машины были вынуждены остановиться на середине пути", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Жамбылской области старший лейтенант полиции Т. Сейимбетов и лейтенант полиции Б. Наурузбаев на служебной машине повезли роженицу и ее мужа в больницу, но доехать до родильного дома так и не удалось - начались роды.

Благодаря помощи полицейских в салоне служебного транспорта на свет появился мальчик. Вскоре на место происшествия прибыла карета скорой помощи, на которой счастливое семейство направили в родильный дом", - рассказали в полиции.

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