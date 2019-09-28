Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы ночью нашла пропавшего мальчика-аутиста, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции города Алматы, поисками ребёнка после сигнала о его исчезновении занимались несколько специально созданных поисковых групп.

"Около часа ночи мальчика в Ауэзовском районе обнаружил экипаж дорожно-патрульной полиции. Благо, все с ним в порядке, ребёнок заблудился. Затем сотрудниками нашего подразделения управления полиции Алмалинского района Тимур был передан родным", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Ранее в соцсетях волонтеры сообщили, что из реабилитационного центра "Кенес" ушел и пропал мальчик-аутист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства