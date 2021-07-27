Полиция Нур-Султана лишила водительских прав гражданина США за нетрезвое вождение

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Гражданина США лишили прав за езду в нетрезвом состоянии в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции. Согласно информации ведомства, ночью в полицию поступило сообщение о пьяном водителе на автомобиле Toyota. Правоохранители остановили машину на улице Е-10.

При проверке документов выяснилось, что водитель является гражданином США, владельцем автомашины был пассажир, который передал руль своему знакомому. Из салона автомобиля исходил сильный запах алкоголя. По результатам проведенной медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение легкой степени", - сообщили в полиции.

По решению Специализированного межрайонного административного суда водителя и владельца авто поместили в специальный приемник-распределитель на 15 суток и лишили водительских удостоверений на семь лет. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

В Нур-Султане c 19 по 23 июля проводилось ОПМ "Правопорядок", по итогам которого в столице зарегистрировано около 4 тысяч административных правонарушений. Из них 33 факта управления транспортом в состоянии опьянения, за управление транспортным средством без прав задержано четыре водителя, выявлено 19 фактов выезда на встречную полосу, зафиксировано 112 фактов, где водители не уступили дорогу пешеходам, 730 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

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