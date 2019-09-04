Полиция расследует факт избиения медработников в Алматы

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В управлении полиции Наурызбайского района Алматы расследуют факт избиения медработников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции города, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных медработниками телесных повреждений, по результатам чего будет принято по данному факту окончательное решение.

Напомним, случай произошел в отделении реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы №7 Алматы.

Как сообщается на странице Городской клинической больницы №7 Алматы в Facebook , родственники пациента напали на медперсонал и избили их за неразрешение пройти в реанимационное отделение, где находился их родственник. Лейтмотив их агрессивного поведения заключался в том, что доктора продлили пребывание пациента в реанимационном отделении еще на одни сутки по медицинским показаниям.

Врачи для более полной стабилизации состояния пришли к вышеуказанному решению. Родственников данное решение не устроило, у них почему-то появились догадки, что их отец умер, а медперсонал пытается это тщетно скрыть. Один из них ударил несколько раз металлическим костылем в грудь постовую санитарку, напал с этим же костылем на старшую медицинскую сестру отделения. Остальные разъяренные родственники, несмотря на возражения и даже уговоры медперсонала, не дождавшись выхода к ним заведующего отделением, ворвались в реанимацию без выдаваемых больницей посетителям одноразовых халатов и бахил", - сообщили в медучреждении.

Сообщается, что медицинские работники подали заявления в суд.

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