Полиция, родственники и волонтеры продолжают поиски пропавшей в Алматинской области Анастасии Галеевой

Талдыкорган. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области продолжаются поиски без вести пропавшей алматинки Анастасии Галеевой, передает Kazakhstan Today.

Галеева числится пропавшей без вести с 9 февраля. В этот день она уехала к подруге, проживающей в Талгарском районе области. Через несколько дней родные девушки обратились к местным полицейским с официальным заявлением о ее исчезновении. Помимо стражей порядка и родственников, к поискам Анастасии подключились и волонтеры. До сегодняшнего дня розыск пропавшей пока не дал желаемых результатов, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции проверили ряд версий, в их числе и кончину девушки, тело которой, возможно, сбросили в один из водоемов.

Полицейскими проведен большой объем работы. С привлечением необходимых сил произведена проческа местности, отработаны практически все связи без вести пропавшей. Версия ее гибели также проверяется. Дно водоема неоднократно обследовано водолазами. Буквально вчера, несмотря на непогоду, повторно с участием полицейских, сотрудников ДЧС и водолазов организованы масштабные поиски с обследованием дна канала, отдельных его шлюзов и берега на протяжении нескольких километров. Сейчас розыскные мероприятия продолжаются", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, к поискам Галеевой, помимо полицейских Талгарского района, подключены оперативники областного уголовного розыска. Ход поисковых мероприятий находится под строгим контролем руководства департамента.

Напомним, последней, кто видел 22-летнюю Анастасию, была ее подруга Маргарита, проживающая в поселке Жана Куат. Сначала девушка заявила волонтерам, что Настя пробыла у нее дома 9 февраля до 23.30, после чего ушла. Анастасию в течение двух недель разыскивали полиция и волонтеры, но в конце февраля Маргарита и ее муж признались, что девушки нет в живых.

Теперь родные девушки пытаются найти ее тело. Отец пропавшей Эдуард Галеев обратился к Генпрокурору с просьбой содействовать раскрытию этого дела.

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