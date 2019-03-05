Полторанин после освобождения вылетел в Москву

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, задержанный 27 февраля в Австрии в рамках расследования о нарушении антидопинговых правил, после освобождения вылетел в Москву. О его местонахождении в данное время Министерству иностранных дел РК не известно. Об этом сообщил сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.

Алексей Полторанин вечером 28 февраля вылетел через Мюнхен в Москву. От разговора с нашими дипломатами он отказался. Тем не менее наш консул, узнав об этом случае, сразу же выехал в город, где произошел его арест", - проинформировал Смадияров, отметив, что консул "проконтролировал, чтобы права спортсмена не нарушались".

Также представитель МИДа сообщил, что в Мюнхене казахстанский консул сопроводил спортсмена в аэропорт. В Москве представители внешнеполитического ведомства Полторанина уже не встречали, так как это не в их компетенции.

После освобождения Полторанин может передвигаться куда угодно", - отметил Смадияров, уточнив, что на сегодняшний день МИД не знает о местонахождении лыжника.

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