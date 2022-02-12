Порядок урегулирования страхового случая при ДТП намерены упростить в Казахстане

На сегодняшний день на дорогах совершаются много незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП. Для получения страховой выплаты участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую этот процесс занимает по времени почти два месяца", - рассказали в пресс-службе Агентсва по регулированию и развитию финансового рынка РК.
В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка депутатами мажилиса был поднят вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола.
Депутатами мажилиса совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане.
Наряду с действующим порядком урегулирования страхового случая предполагается применение Европротокола при следующих условиях:
- ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;
- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
- наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;
- отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;
- оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;
- страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП по одному страховому случаю.
Таким образом, данная процедура существенно сокращает срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавшими", - пояснили в ведомстве.
Оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.
Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП", - добавили в АРРФР.