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Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре планируют отменить

22.01.2022, 11:54 49806
Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре планируют отменить
Фото: Depositphotos
БАЙКОНУР. 22 ЯНВАРЯ - "Синий" уровень террористической опасности планируют отменить 24 января в Байконуре, написал в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности", - говорится в твитте Рогозина.

 
Как сообщалось ранее, в Байконуре с 19 января на 15 суток был установлен повышенный "синий" уровень террористической опасности из-за поступившей информации об угрозе теракта.

 

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"Зомби-апокалипсис в Алматы" - участник январских событий рассказал о нападавших

23.01.2022, 17:40 361
"Зомби-апокалипсис в Алматы" - участник январских событий рассказал о нападавших
Фото: facebook/Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Участники массовых беспорядков в Алматы находились под воздействием неизвестных веществ. Об этом стало известно из рассказа майора полиции, опубликованного на официальном сайте МВД РК 22 января, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены". 
 

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицы. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.

 
Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.
 

Они останавливали каждый автомобиль, в том числе и машины скорой помощи, и проверяли, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

 
Вечером оперативнику пришлось защищать здание полиции. 
 

Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое, поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.


Полный текст материала читайте по ссылке.
 
Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая. За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса" из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире. Препарат называется "Каптагон", но все его уже называют "микстурой ужаса". 

Позднее на базе "Каптогона" создали новый препарат в смешении с гашишем и иными наркосодержащими веществами. Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают "Каптагон" как способ надолго сохранить свою силу в бою, пишет французская газета Le Point.
 

Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".

 
По данным телеканала РенТВ, Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости.
 
Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины Отто Ранке разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен, и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком. 
 
В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, на Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной, хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны. 
 
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы".
 

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

 
Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.
 
Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.
 

Сильные морозы ожидаются в воскресенье в Казахстане

23.01.2022, 09:54 15831
Сильные морозы ожидаются в воскресенье в Казахстане
Фото: Egor Kamelev/Pexels
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, 23 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 22-24 градуса, днем - минус 14-16.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью - минус 4-6 градусов, днем - до плюс двух. 
 
В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 тепла.
 
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
 
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 10-12 мороза.
 
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 8-10 градусов мороза, днем - 4-6 мороза.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - минус 18-20 градусов, днем - минус 8-10 градусов.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 12-14 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 19-21 градус мороза, днем - 13-15 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 мороза. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 24-26 градусов мороза, днем - 14-16 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 14-16 мороза. По области ожидается туман.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 13-15 градусов мороза, днем - 3-5 мороза.
 
В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 1-3 тепла. В горных, предгорных районах ожидается туман.
 
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 12-14 градусов мороза, днем - 8-10 мороза. По области ожидается туман.
 
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 13-15 мороза.
 

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

22.01.2022, 22:06 31551
Фото: facebook / Сергей Алексеенок
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполим страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты. 
 
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акиматдепартамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке. 

 
Между тем, как стало известно позже, США осудили решение властей Казахстана воспрепятствовать действиям террористов и стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков, несмотря на массовые убийства гражданских, полицейских и военнослужащих. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - цитирует госсекретаря Энтони Блинкен ТАСС.
 
(Последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность - прим. редакции)
 
Кроме того, в четверг, 20 января, Европейский парламент призвал к международному расследованию январских событий в Казахстане.
 
По данным РИА Новости, депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
 
В пятницу, 21 января, МИД Казахстана заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер. 
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. 
 
Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.

Хронология январской трагедии в Казахстане
 

Жамишев: фонд "Народу Казахстана" будет располагать 150 млрд тенге

22.01.2022, 21:38 33871
Жамишев: фонд "Народу Казахстана" будет располагать 150 млрд тенге
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") будет располагать 150 млрд тенге, заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить о сумме, которую мы ожидаем исходя из состава участников совещаний у президента, к кому президент напрямую обратился, исходя из нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия... Мы полагаем, что 100 млрд фонд будет располагать. Под эти 100 млрд мы должны будем выстроить какие-то первоочередные задачи. И плюс на 50 млрд задачи второго уровня, если эти средства поступят", - рассказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

 
По его словам, будут выработаны подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям.
 

Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, которые нуждаются в этой благотворительной помощи. Он должен также решать  задачи, которые можно решать на системном уровне, и это тоже предстоит выстроить. Например, есть опыт, когда за счет частных денег оснащаются в дальних населенных пунктах кабинеты диализа. Кроме того, есть опыт, когда за счет частных денег развивается сеть лабораторий по сбору анализов в малонаселенных или отдаленных районах", - отметил глава благотворительной организации.

 
Как сообщалось ранее, фонд не будет напрямую действовать с получателями помощи, потому что для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. Фонд будет работать через большое количество общественных организаций. При этом исключается использование средств фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи.
 

Туман, ветер и гололед обещают синоптики в воскресенье

22.01.2022, 19:55 35486
Туман, ветер и гололед обещают синоптики в воскресенье
 НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юге и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде дождя и снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет"

 
На северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке Костанайской, на севере, западе Акмолинской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, в центре Кызылординской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман. 
 
На западе Атырауской, на западе, в центре Мангистауской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, туман, ночью на юго-западе и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев

22.01.2022, 15:42 43031
Отчисления в фонд "Народу Казахстана" не являются дополнительным налогом на бизнес - Жамишев
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Отчисления средств в общественный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") не являются дополнительным налогом на бизнес и на повышении цен не отразятся, заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я видел в сообщениях, что некоторые люди это воспринимают как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, это добровольное перечисление. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, и все эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках этих налоговых льгот и будут осуществляться перечисления. Поэтому никаким образом на повышение цен эти перечисления не отразятся", - сказал Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

 
По его словам, из числа спонсоров фонда будет создан совет фонда.
 

Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда. Кроме добровольных пожертвований в фонд будут поступать средства от оператора лотерейной деятельности и центра учета ставок, а также других источников, определенных правительством", - пояснил глава фонда.

 
Как отметил Жамишев, в настоящее время участие в формировании фонда стали принимать и физические лица на добровольной основе.
 

Фонд категорически против того, чтобы были какие-либо поводы говорить о том, что это делается по какому-то принуждению, в рамках какой-то кампанейщины. Мы за исключительно добровольное участие физлиц", - подчеркнул он.

 
Фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.

 
Кроме того, благотворительная организация будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости страны военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
 

Будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера. Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных социально значимых услуг. Полагаю, фонд должен будет оказывать помощь детям из семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровье и будущее", - проинформировал Жамишев.

 
Вместе с тем, фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть.
 

У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность фонда. Фонд станет их партнером и работать будет через них. При этом исключается использование денег фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом связи между населением, благотворительными организациями и Фондом", - заключил глава "Казакстан халкына".

 
Напомним, общественный фонд "Казахстан халкына" создан по поручению президента для решения проблем в социальной сфере по тем направлениям, которые по разным причинам не обеспечиваются государством.

Президент отметил, что новый фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Из него будут выделены средства на восстановление Алматы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим министерствам до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына".
 
Кроме того, в Комитете госдоходов РК сообщили о планах снижения налогов при отчислениях в фонд "Казакстан халкына" бизнесу.
 

Синоптики рассказали казахстанцам о погоде в субботу

22.01.2022, 10:41 51856
Синоптики рассказали казахстанцам о погоде в субботу
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В большинстве областей Казахстана 22 января под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фронтальные разделы по-прежнему будут вызывать осадки (преимущественно в виде снега) на западе и юге страны. Также с ними сохранятся усиление ветра с низовой метелью и гололедные явления. Местами по республике ожидаются туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах гололед.
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах ветер усилится до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах гололед.
 
На западе и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере туман.
 
На севере, востоке, юге районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.
 
На севере, востоке АкмолинскойКостанайскойПавлодарской областей, севере, юге Северо-Казахстанской области, севере, центре Мангистауской области, западе Атырауской области, севере Восточно-Казахстанской области, центре Кызылординской области ожидается туман.
 

Из-за тумана в четырех областях объявили штормовое предупреждение

21.01.2022, 21:36 64486
Из-за тумана в четырех областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 22 января временами ожидается туман.
 
22 января на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
22 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
22 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
22 января в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 

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