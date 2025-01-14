Пожар в КБТУ: насколько ответственно руководство вуза относится к историческому наследию

Фото: МЧС РК

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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - После пожара, произошедшего на крыше Казахстанско-Британского технического университета 11 января, появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию, сообщает - После пожара, произошедшего на крыше Казахстанско-Британского технического университета 11 января, появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию, сообщает Zakon.kz





Здание, в котором располагается Казахстанско-Британский университет, известно прежде всего тем, что именно в нем была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, которая заложила основы для политической и правовой независимости Казахстана. Произошло это 25 октября 1990 года.





По информации руководства КБТУ, исторический памятник символизирует преемственность поколений. Это пример сочетания наследия и современности. К примеру, пространство, в котором находился легендарный зал независимости, университет использует в качестве лекционного зала.





В зале сохранились оригинальные кресла: на них заменили только кожу, но обивку из кокосового волокна и конского волоса сохранили. Балконная часть на втором этаже украшена большими латунными люстрами весом около тонны. Здесь также действует постоянная экспозиция архивных фотографий, иллюстрирующих богатую историю этого зала", - рассказала проректор по социальным и воспитательным вопросам КБТУ Екатерина Смолякова.





Она также подчеркнула, что к историческому наследию здесь относятся с особенной заботой. При этом история в экосистеме университета органично переплетается с инновациями. Тут и уникальная лаборатория проекта Smart Field Airankol, где студенты получают доступ к реальным данным месторождения Айранколь, и лаборатория промышленной автоматизации Schneider Electric, помогающая освоить системы управления технологическими процессами. Функционирование этих проектов стало возможным в том числе благодаря получению вузом престижной международной аккредитации IT-специальностей от агентства ABET (США).





Руководитель альянса вузов University Alliance of Science and Technology ОФ NNEF Майра Хусаинова рассказала, что дивиденды от деятельности университета направляются на его развитие.





За прошедший период 11 млрд тенге были направлены на развитие университета. 8 млрд тенге были направлены на расширение социальной программы, в том числе на строительство двух современных общежитий на 980 мест с оснащением и спортивным комплексом", - сказала она.





Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин отметил, что благодаря инвестициям университет вышел на новый уровень.





Мы гордимся тем, что КБТУ расположен в таком значимом историческом здании, и не менее гордимся тем, что фонд NNEF помогает нам развивать этот уникальный объект. В последние годы нам удалось увеличить количество образовательных программ с 16 до 68, открыть более 35 современных лабораторий и создать идеальные условия для студентов", - рассказал Габдуллин.





КБТУ развивается благодаря поддержке общественного фонда NNEF. Средства фонда направляются на реставрацию и модернизацию здания, которое, как отметили представители руководства вуза, в свое время остро нуждалось в серьезном ремонте.





Руководство вуза считает, что логичнее и справедливее оставить КБТУ на попечении крупного бизнеса - тем более если этот бизнес изначально воспринимает вуз как социальный проект, так как речь идет не о получении дивидендов или доходов, а об осознанной социальной ответственности. Университет давно содержится и развивается благодаря частным инвестициям.



