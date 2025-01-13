В Алматы потушили пожар в здании бывшего Дома правительства  

К настоящему времени весь бензин откачали и вернули в систему

Фото: КазМунайГаз

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Атырау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки в резервуарном парке № 33 разлилось от 20 до 30 тонн бензина, - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки в резервуарном парке № 33 разлилось от 20 до 30 тонн бензина, рассказал и.о. заместителя по производству директора НПЗ Нурлан Есжанов.













По его словам, произошла утечка на линии компонентов автобензинов. Ее сразу отсекли от технологической схемы. В данный момент проводятся ремонтные работы по ее восстановлению и устранению утечки.





Есжанов добавил, что объем утечки нефтепродуктов составляет примерно от 20 до 30 тонн.





Нефтепродукт мы откачали вакуумом и обратно направили в систему для переработки. Так что никакого ущерба по нефтепродуктам у нас не было. В данный момент идут восстановительные работы и уборка территории. НПЗ работает в штатном режиме", - заявил Есжанов.





Напомним, вчера на АНПЗ обнаружили утечку на линии перекачки компонентов товарного автобензина. В устранении последствий инцидента задействованы все ответственные сотрудники предприятия.



