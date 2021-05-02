КОКШЕТАУ. 1 МАЯ - Представители этнокультурных объединений Акмолинской области поздравили казахстанцев с Днем единства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 мая в Казахстане празднуют День единства народа Казахстана. В связи с этим руководители этнокультурных объединений Акмолинской области поздравили сограждан с праздником, передает управление внутренней политики.

Представители этнокультурных объединений выражают особую благодарность Первому Президенту и главе государства за сохранение мира и согласия.

Наш Елбасы, говорил, что только в сплоченности, в единстве, при взаимном уважении возможно истинное богатство и благополучие нашего общего дома - Казахстан. Именно эти ценности сегодня являются в нашем обществе самыми главными, потому что наша страна на дороге новых побед и достижений. И только единство, и сплоченность - главные критерии", - отметила председатель чувашского этнокультурного центра Елена Мащинская.

Председатель общественного объединения "Русская община" Александр Артеменко, в свою очередь, подчеркнул, что 1 мая - особенная дата для его соратников.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье "Независимость дороже всего" сказал: "Чем больше в нашем обществе будет консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше единство". Это праздник стал символом мира и единства. Народ без единства - это народ без будущего. Мы едины народ и у нас одна судьба", - говорит Артеменко.

Представители разных этнокультурных объединений ежегодно масштабно праздновали 1 Мая. Второй год подряд из-за пандемии коронавирусной инфекции отмечать этот день так широко, как и раньше, нет возможности. По словам председателя областного объединения "Вайнах" Герихан Яндиев, эти обстоятельства не умаляют значимость этого праздника.

К тому же ко Дню единства народа Казахстана областным Домом дружбы организованы мастер-классы по приготовлению национальных блюд разных этносов, онлайн-уроки Клуба обучения языкам, онлайн-концерты с участием этнокультурных объединений, интернет-акции по исполнению песен о дружбе и единстве и другие мероприятия.

К слову, сегодня в Акмолинской области проживает более 100 этносов. Успешно функционируют и развиваются 47 этнокультурных объединения.

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