Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые педагоги Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Педагог - одна из важнейших, наиболее востребованных обществом и в то же время нелегких профессий. Благородный труд учителя оказывает прямое влияние на формирование будущего страны - нравственных ценностей граждан, интеллектуального и экономического потенциала государства.

В это непростое время особенно отчетливо проявились непреходящее значение и большая роль учителей в жизни нашего общества. В сложившихся условиях вы в сжатые сроки сумели адаптироваться к новому формату обучения, самоотверженно и терпеливо продолжая нести знания будущим поколениям казахстанцев и проявляя пример высокого чувства ответственности и долга.

Примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, благополучия и успехов!", - написал премьер-министр.

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