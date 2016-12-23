Президент Казахстана стал лауреатом премии "Человек года - 2016"

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен премии "Человек года - 2016".
Н. Назарбаев стал человеком года в номинации "Международные отношения" за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.
Церемония награждения международной премии "Человек года - 2016", организованной Русским биографическим институтом, состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве 21 декабря 2016 года, сообщается на сайте института.
Кроме того, в номинации "Международные отношения" лауреатами стали: скончавшийся лидер Кубинской революции Фидель Кастро за выдающийся вклад в мировую историю, председатель КНР Си Цзиньпин за развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем, интенсивность политического диалога на высшем уровне и эффективное сотрудничество, президент общественной организации "Клуб Россия", организатор и первый вице-президент Чешско-российского делового совета Збытек Зденек за укрепление деловых и культурных связей Чехии и России.
Также в номинации "Лучший кинофильм года" премии удостоены министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и казахстанский государственный деятель, историк, политолог, доктор экономических и политических наук, автор книги "Казахстанцы защищают Москву" Таир Мансуров за активное участие в создании фильма "Двадцать восемь панфиловцев" и режиссер Андрей Шальопа за создание фильма "Двадцать восемь панфиловцев".
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