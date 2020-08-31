Президент поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Конституции страны, передает Kazakhstan Today.

Полный текст поздравления главы государства публикует сайт Акорды.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Ровно 25 лет назад по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий Основной закон страны. В истории нашей государственности была открыта новая страница, которая определила магистральный путь развития Республики Казахстан в сложных геополитических условиях.

Закрепленные Конституцией права и свободы гражданина, принципы политического и социально-экономического устройства стали надежным фундаментом справедливого общества и сильного государства.

Такие фундаментальные принципы, как народовластие, равенство, единство, верховенство закона, являются незыблемыми ценностями и по сути определяют содержание долгосрочного курса на всестороннее развитие страны.

Наш главный закон соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и обладает мощным созидательным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений.

Уверен, вместе, опираясь на прочные конституционные основы государства, обеспечивая общественное согласие и политическую стабильность, продолжая конструктивный диалог с гражданским обществом, мы преодолеем текущие трудности и достигнем поставленных целей!

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, мира и благополучия!", - передал президент жителям страны.

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