Продолжаются поиски пропавшего без вести студента в Карагандинской области

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Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - Продолжаются поиски пропавшего без вести студента Александра Шабанова в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

"На спасательно-поисковые работы задействованы более 30 сотрудников полиции и ЧС. В составе группы находился родной брат Шабанова. Поисковые спасательные работы ведутся в двух направлениях: урочище Комиссаровка - кордон Бидайык и кордон Кара-Тока - кордон Бидайык", - проинформировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

Также в поисках был задействован вертолет "Казавиалесохраны" и служебные собаки.

Поисковые работы продолжаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, по информации портала Ekaraganda.kz , будущий хирург, активный участник научных олимпиад по хирургии, студент медицинского университета Караганды, 24-летний Александр Шабанов ушел 3 мая из дома на занятия и не вернулся.

Приметы Александра Шабанова: носит оптические очки, был в черной ветровке с красной окантовкой и рисунком черепа. Рост - 180 см, темно-русые волосы, светло-зеленые глаза. На животе имеется послеоперационный шрам.

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