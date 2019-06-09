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Продолжаются поиски пропавшего без вести студента в Карагандинской области

08.06.2019, 12:07 23977
Продолжаются поиски пропавшего без вести студента в Карагандинской области
http://ekaraganda.kz
Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - Продолжаются поиски пропавшего без вести студента Александра Шабанова в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
"На спасательно-поисковые работы задействованы более 30 сотрудников полиции и ЧС. В составе группы находился родной брат Шабанова. Поисковые спасательные работы ведутся в двух направлениях: урочище Комиссаровка - кордон Бидайык и кордон Кара-Тока - кордон Бидайык", - проинформировали в Департаменте полиции Карагандинской области. 
 
Также в поисках был задействован вертолет "Казавиалесохраны" и служебные собаки. 
 

Поисковые работы продолжаются", - отметили в ведомстве.

 
Напомним, по информации портала Ekaraganda.kz, будущий хирург, активный участник научных олимпиад по хирургии, студент медицинского университета Караганды, 24-летний Александр Шабанов ушел 3 мая из дома на занятия и не вернулся. 
 
Приметы Александра Шабанова: носит оптические очки, был в черной ветровке с красной окантовкой и рисунком черепа. Рост - 180 см, темно-русые волосы, светло-зеленые глаза. На животе имеется послеоперационный шрам. 
 

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