Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад

Приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля в тестовом режиме в приложении "Яндекс Go" на отдельном экране специальных возможностей стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:





Помогите найти машину;

Общаюсь только текстом;

Не говорю, но слышу;

Буду с инвалидным креслом.





Их можно выбрать для заказа поездки в Астане и Алматы по любому тарифу, за исключением "Шаттла" и "Вместе", и это не увеличит стоимость. Со временем специальные опции станут доступны пользователям и в других городах Казахстана.









Пока заказы с ними тестируются, и партнеры сервиса только начали помогать водителям узнавать, как выполнять такие поездки.





Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:





"Помогите найти машину". В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до нее и сесть в салон.

"Общаюсь только текстом". Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.

"Не говорю, но слышу". Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.

"Буду с инвалидным креслом". Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий "Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник".





Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.









Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации на казахском и русском языках. В период тестирования опций в Астане и Алматы специалисты из благотворительных фондов Казахстана по просьбе сервиса дополнят обучающие материалы. Опыт экспертов поможем сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.