Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева

Фото: Sputnik/Владислав Воднев

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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном суде апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. - В столичном суде апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Прокуратурой Астаны заключено процессуальное соглашение о признании вины с К. Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз" (статья 189, часть 4, УК) и их легализации (статья 218, часть 3, УК).





По закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего. Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения", - сообщили в прокуратуре города Астаны.





Отмечается, что по условиям соглашения подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.





Как уточнили в ведомстве, такой размер наказания определен исходя из требований статьи 55, часть 3, Уголовного кодекса, согласно которой в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.





Учитывая, что максимальное наказание по статьям 189 и 218 УК не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы (не более половины максимального срока) соответственно.





Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении.





В прокуратуре напомнили, что ранее, 22 августа, в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции подсудимыми было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.



