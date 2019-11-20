Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Пропавшая без вести в Алматы девушка найдена, передает Kazakhstan Today.

"Без вести пропавшая гражданка Маженова А.Б., 1997 года рождения, найдена. Накануне она вышла на связь со своими родственниками и сообщила свой новый адрес проживания, который ранее не говорила им по личным причинам", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Вместе с тем в полиции напомнили, что по факту безвестного исчезновения гражданки Маженовой отделом полиции при УП Бостандыкского района ранее было заведено розыскное дело и создана следственно-оперативная группа.

Ранее телеканал Almaty.tv сообщил о пропаже девушки. Сообщалось, что Акнур Маженова пропала 7 ноября.

По словам ее мамы, девушка проживала в Алматы в съемной квартире и работала в одном из городских кафе. 7 ноября она вышла с работы в 11 часов вечера и после этого ее никто не видел. 6 дней назад родные обратились с заявлением в полицию.

Мать пропавшей Алия Алишева говорит, что Акнур училась в алматинском колледже с 2017 года. Сразу после окончания решила остаться в Алматы и начала работать. Семья Акнур живет в 80 километрах от Алматы в Енбекшиказахском районе. Женщина говорит, что недели две назад ее дочь сменила место жительства. О новом адресе девушки мать ничего не знает. Говорит, что никаких семейных конфликтов у них в последнее время не было.

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