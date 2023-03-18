17.03.2023, 18:30 52401
Пропавшего в области Абай пятилетнего мальчика нашли
Малыша заметил бдительный водитель автобуса
Фото: polisia.kz
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Семей. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавший в области Абай пятилетний мальчик был обнаружен в окрестностях поселка Степной, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что малыша заметил бдительный водитель автобуса. Он передал ребенка полицейским.
На поиски мальчика был ориентирован личный состав департамента полиции области и общественность областного города", - отметили в полиции.
Также полицейские выразили благодарность за проявленную гражданскую активность водителю автобуса, который заметил заблудившегося мальчика и незамедлительно связался с полицейскими.
Ранее сообщалось, что пропавшего ребенка нашли в Костанайской области.
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18.03.2023, 14:26 13116
В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов Дополнено
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Актюбинской области работает комиссия по оценке ущерба, причиненного в результате паводка, ведется обследование домов и дворовых территорий. Всего от жителей района поступила 101 заявка. Пострадавшим семьям руководство Актюбинской области оказывает всю необходимую помощь. Об этом сообщили в акимате региона.
На данный момент известно, что три дома восстановлению не подлежат, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде", - говорится в сообщении акимата.
Сообщается, что в целях поддержки пострадавших до завершения работы комиссии 75 семьям будет перечислена материальная помощь в размере 500 тысяч тенге за счет внебюджетных средств.
После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено. 18.03.2023, 15.50
Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.
В общей сложности с 13 марта в поселке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовые территории.
Руководство региона планировало приобрести для трех семей жилье за счет внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населенном пункте принято решение о строительстве. В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается", - отметил он.
Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.
15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается. Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.
Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область.
18.03.2023, 14:03 16526
Жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел сайги
Проводится расследование
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Кызылорда. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
17 марта сотрудниками УКП ДП Кызылординской области за отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержан 42-летний горожанин", - сообщает Polisia.kz.
Изъяты 6 туш животных, похожих на сайгаков, 130 рогов, охотничье ружье 12-го калибра, 26 патронов и внедорожник.
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.
18.03.2023, 10:20 24176
Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область Дополнено
Фото: МЧС РК
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Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Юрий Ильин по поручению премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Актюбинской области.
Напомним, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.
Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4000 голов сельскохозяйственных животных", - проинформировали в МЧС.
В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.
Дополнено. 18.03.2023, 17.51
По данным МЧС, в ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой, а также проводимыми аварийно-спасательными и неотложными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области.
В двух районах области из-за интенсивного снеготаяния и стока талой воды с полей произошло подтопление жилых домов, дворовых территории и подсобных хозяйств (Кобдинский район - 79 домов, Уилский район - 2 дома и 12 дворовых территории). По результатам комиссии местных исполнительных органов - подтопленными остаются 19 домов и 12 дворовых территорий, где ведутся активные противопаводковые мероприятия и работы по откачке воды.
Задействованными силами и средствами оперативно и заблаговременно эвакуировано более 400 человек, которые размещены у родственников и в эвакуационных пунктах. Люди постепенно возвращаются в свои дома, уже вернулось 140 человек. Произведен отгон более 4 00 сельскохозяйственных животных на безопасное место.
Юрий Ильин поставил ряд конкретных задач по ускорению ликвидации последствий паводков, обозначил пути их решения и минимизации подобных угроз в будущем.
Мы завершили облет районов, которые пострадали. Сложная обстановка пока наблюдается в Уилском районе. Принято решение по направлению инженерной техники, разрывов перемычек лиманных сооружений для ускоренного пропуска талых вод из населенного пункта Ойылского района. На месте работает оценочная комиссия местных исполнительных органов, которая завершит в ближайшие время свою работу по оценке ущерба и имущества граждан. Работа подразделений МЧС и местных исполнительных органов будет продолжена до полного завершения откачки воды из всех домовладений. Ситуация под контролем. Осложнение обстановки не наблюдается. Ближайшие 10 дней практически все северные районы области уже освободятся от снега, такого высокого уровня расхода воды пока не ожидается", - прокомментировал ситуацию Юрий Ильин.
Вместе с тем, в ходе облета проведен осмотр низовьев Актюбинского водохранилища.
На сегодняшний день в двух районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники, включая водооткачивающие средства спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.
В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.
Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.
За сутки в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах проводилась работа по укладке мешкотары с инертным материалом. Всего уложено более 10 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 30 000 кубометров воды.
В целом с начала паводкового периода по Актюбинской области откачано более 390 000 кубометров воды, прочищено более 26 км арыков, уложено более 24 000 мешков с инертным материалом, возведена временная дамба протяженностью почти 200 метров, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 500 метров.
По области из населенных пунктов вывезено порядка 525 000 кубометров снега. В Актобе выше жилого массива Сая, и селе Петропавловка Каргалинского района прорыт водоотводной канал длиной 200 метров.
Противопаводковые мероприятия продолжаются.
Вместе с тем, по информации акимата Актюбинской области жителям, чьи дома подверглись значительному подтоплению, будет оказана всесторонняя помощь в том числе по восстановлению и строительству жилья по итогам работы комиссии местных исполнительных органов. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.
Ранее сообщалось, что в поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС.
17.03.2023, 14:50 65131
Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Северо-Казахстанской области поблагодарили двух петропавловских школьников, обезвредивших подростка с топором.
Двое старшеклассников из городской средней школы № 4 Нурислам Сандыбай и Алдиар Нуртаев, а также их мамы получили благодарственные письма от руководства областной полиции", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, утром 13 февраля в петропавловской школе произошло ЧП: девятиклассник нанес топором телесные повреждения трем учащимся. Пострадавшие дети были госпитализированы.
Еще до прибытия полицейских и медиков нападавшего задержали два старшеклассника: Нурислам и Алдиар. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
Благодарственные письма и подарки мальчикам и их мамам торжественно вручил первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев. Он подчеркнул, что, возможно, не каждый взрослый смог бы оперативно принять нужные меры, однако Нурислам и Алдиар в считанные секунды сориентировались, тем самым обезопасив себя и других детей от беды.
Это не первое награждение ребят. Ранее их поощряли на школьной линейке, также их храбрость отметили представители Министерства обороны. К слову, оба мальчика занимаются саморазвитием, спортом, однако однозначно с выбором будущей профессии пока не определились. Но стражи правопорядка им посоветовали обратить более пристальное внимание на перспективу выбора службы в погонах", - рассказали в полиции.
После инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.
Также премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
17.03.2023, 12:13 72506
Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта
Граждан будут прописывать на один день по месту избирательного участка
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19 марта, в день выборов казахстанцы, не имеющие прописки, смогут зарегистрироваться по адресу, где находится избирательный участок. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщает госкорпорация "Правительство для граждан".
По стране из 4 тысяч избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов. Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописки, по местонахождению избирательного участка. Сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать свое конституционное право.
Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 7.00 до 20.00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на один день по месту избирательного участка. К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцев, имеющих регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОНов в этот день прописывать не будут", - разъяснили в пресс-службе.
Ознакомиться со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОНов, можно по ссылке.
16.03.2023, 19:02 117226
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями, предположительно, незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо, с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе, были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дорог и улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике № 17.
В поликлинике № 17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это притом, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало в ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, о чем сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков (ну уж точно модная) автоматическая входная группа поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
16.03.2023, 18:45 118516
Хлеб и чай - родители пожаловались на питание в детсаду Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Родители детей, посещающих государственный детский сад в Алматы, пожаловались на скудное питание в дошкольном учреждении.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дети едят хлеб, макая его в кружки с чаем. Опубликовавший видео пользователь написал, что речь идет о государственном детсаде № 164.
Ситуацию прокомментировали в управлении образования Алматы.
Касательно якобы некачественной организации приема пищи детей в государственном садике "Ясли-сад № 164". По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования г. Алматы выехали в дошкольную организацию. Результаты проверки будут даны дополнительно", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей. В Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. После неоднократных случаев нарушений в Казахстане было решено ввести лицензирование детских учреждений. Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения.
16.03.2023, 18:00 111001
Новые правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии утвердило правила содержания и выгула домашних животных в Алматы.
В новых правилах не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также правила запрещают владельцам загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.
Содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, разрешено только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей с учетом медицинских противопоказаний.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
- помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
- передает его на временное содержание третьим лицам;
- помещает в зоологическую гостиницу.
В случае если владелец больше не может содержать домашнее животное, он обязан его устроить.
Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака находится в вольере или на привязи.
Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.
Порядок выгула домашних животных:
- Выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей 2 (два) метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.
- Владелец своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами.
- Производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим.
- При переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части.
- При отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра.
- Оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке длиной 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасности для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.
- Владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.
На территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организациях (объединениях), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.
Местный исполнительный орган города Алматы в области ответственного обращения с животными определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?