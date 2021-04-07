Проверка ФМС выявила нарушения в медорганизациях Алматы на 335 млн тенге

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АЛМАТЫ. 6АПРЕЛЯ - По итогам проведенного мониторинга качества и объема услуг за первые два месяца текущего года Фондом медицинского страхования в медицинских учреждениях по городу Алматы было выявлено 6,4 тысячи дефектов на сумму порядка 335 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего дефектов - среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 7,1 млн тенге на основе выявленных 4,5 тысяч дефектов.

Также 1,5 тысячи дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 321,8 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе ФСМС.

Наименьшее количество дефектов - у поставщиков услуг ПМСП - сняты 6 млн тенге.

Основные дефекты, выявленные при мониторинге - отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг", - уточнила Асем Манапбаева.

В ведомстве отметили, что со стороны фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. "Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. За январь и февраль этого года экспертами филиала по Алматы ФСМС было выявлено 57 случаев фактически не оказанных услуг на сумму 1,4 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены в рамках мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи, сняты с оплаты с применением штрафных санкций", - рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.

В пресс-службе добавили, что на сегодня в южной столице поставщиками ФСМС являются 182 организации. Общая сумма заключенных договоров на 2021 год по Алматы составляет более 180,8 млрд тенге.

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