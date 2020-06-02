Провожающих не будут впускать в здания вокзалов Алматы

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - С восстановлением движения поездов вокзалы Алматы начали функционировать в режиме усиленных карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

С 1 июня 2020 года в связи с послаблением карантинных мер начинают работать междугородние сообщения, в том числе и возобновляется курсирование поездов, в связи с чем вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 начинают работу", - сообщили в пресс-службе акима города.

При этом отмечается, что в условиях пандемии коронавируса со стороны Алматыэлектротранс учтены все требования санитарной безопасности.

При входе в здание пассажирам с помощью тепловизора измеряют температуру. По всему вокзалу установлены санитайзеры, сотрудники работают в масках и перчатках, проводится обработка дезинфицирующими средствами, согласно графику. Внутри помещения также имеется разметка и ограждения для соблюдения социальной дистанции", - отметили в компании.

Также в Алматыэлектротрансе сообщили, что по правилам безопасности входить в здание теперь могут только пассажиры с билетами. Провожающие на вокзал не допускаются.

Для желающих приобрести билеты предусмотрен отдельный вход. Во избежание нарушения социальной дистанции к кассам будут запускать по четыре человека График работы билетных касс: с 08.00 до 20.00.

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