01.08.2025, 15:02 51146
Прямой рейс запустили между Алматы и Пекином
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся запуск нового прямого рейса между южной столицей и Пекином, который будет выполнять авиакомпания Air China, сообщает пресс-служба акимата города.
Запуск прямого рейса способствует дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между странами, росту взаимных туристических и деловых поездок, а также обмену опытом и инвестициями в различных сферах. Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили 20 952 туриста из КНР, что на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - проинформировали в ведомстве.
В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы госпожа Цзян Вэй, руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова, а также представители Международного аэропорта Алматы и авиакомпании.
Ранее Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге.
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01.08.2025, 22:23 32591
Перенос памятника Сатпаеву: в акимате ответили возмущенным алматинцам
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили возмущенным переносом памятника Канышу Сатпаеву жителям мегаполиса, передает корреспондент агентства.
Памятник истории и культуры местного значения "Памятник геологу, первому президенту Академии наук Казахстана Канышу Сатпаеву", установленный в 1999 году по адресу: город Алматы, улица Сатпаева, угол улицы Байтурсынова, не подлежит демонтажу или утрате, а будет перемещен в пределах аллеи Геологов - на 50 метров в юго-западном направлении, на территорию перед главным входом в учебный корпус некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева", - заявили в управлении развития общественных пространств города.
Как утверждают в ведомстве, "вопрос перемещения памятника был предварительно рассмотрен с привлечением специализированной организации - ТОО "Специализированная проектно-реставрационная фирма "Кумбез".
По результатам проведенного обследования и экспертизы специалистами данной организации рекомендуется переместить памятник на новую локацию в пределах аллеи Геологов. Указанная позиция обеспечивает более выразительное включение памятника в архитектурно-пространственную композицию обновленного общественного пространства, подчеркивает его символическое значение для научной и образовательной среды, а также гарантирует надлежащую сохранность объекта культурного наследия. На освободившемся месте, по официальному обращению университета, предусмотрено устройство открытого амфитеатра, предназначенного для проведения мероприятий различного масштаба - от научных конференций до культурных и студенческих событий", - сообщили в управлении.
Также подчеркивается, что пространство будет интегрировано в благоустроенную территорию аллеи и станет важной точкой притяжения для студентов, ученых и жителей города.
В настоящее время проводятся работы по демонтажу существующего брусчаточного покрытия и малых архитектурных форм, согласно проекту. Все действия осуществляются в строгом соответствии с законодательством и направлены на улучшение качества городской среды и развитие культурно-исторического облика города. Вместо грибовидных навесов будет установлен амфитеатр. На новой локации памятник станет более доступным для визуального восприятия и общественного внимания, что позволит подчеркнуть его значимость и сохранить историко-культурную ценность. В то время как на текущем месте памятник визуально затерян в окружении, ограничен восприятием и не выполняет свою символическую функцию в городской среде, это приводит к утрате его выразительности и снижению исторической роли в общественном сознании", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщество "Спасем Алматы" обратилось к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить снос государственного памятника геологу, первому президенту Академии наук Казахстана Канышу Сатпаеву.
Как отметили алматинцы, гранитный постамент памятника уже получил повреждения, также снесены гранитные ступени памятника и цветник.
01.08.2025, 18:53 40401
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
Гражданам рекомендовали иметь при себе оригинал удостоверения личности
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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 02.00 до 06.00 2 августа будут проводиться плановые технические работы на государственных электронных сервисах (в том числе eGov.kz, eGov Mobile ("Цифровые документы"). В связи с этим аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам.
Рекомендуем иметь при себе оригинал удостоверения личности при посещении аэропорта, так как доступ к сервису "Цифровые документы" может быть временно ограничен. Просим учесть данную информацию при планировании поездки", - добавили в пресс-службе воздушной гавани.
01.08.2025, 09:23 71096
Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата
Фото: скриншот из видео
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Актобе. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе Актюбинской области, проводил областной департамент АФМ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что в результате прорыва были затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей. Сумма ущерба составила более 211 млн тенге.
Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - уточнили в АФМ.
Напомним, 5 апреля 2024 года в Хромтауском районе Актюбинской области прорвало плотину Магаджановского водохранилища.
31.07.2025, 11:44 117591
Вы обещали нас не разлучать - воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанники детского дома в Баганашыле записали новое видеообращение, в котором просят не разлучать их и говорят, что их обещали оставить в Алматы.
Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы нашу семью оставили вместе. Ведь вы обещали, что нас никто не будет разлучать на время ремонта. А сейчас нам поступает совсем другая информация. У нас есть два корпуса, один из которых в данный момент пустует. Так почему же не отремонтировать сначала его и не переселить всех детей туда, а потом начать реконструкцию основного здания? Если вы хотели сделать удобный вариант, то этот - самый лучший", - заявили воспитанники.
По их словам, представители администрации президента обещали им, что ремонт начнется минимум весной следующего года.
Помимо этого, нас заверяли в том, что нас либо переселят либо в другой корпус, либо построят домики семейного типа для всех детей", - говорят дети.
Обращение детей прокомментировали в акимате Алматы.
Воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы. В настоящее время акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта", - заверили в акимате.
Там уточнили, что в целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.
Вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут. Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас. Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения, а также, что ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана құрылыс сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашыле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашыла переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Ситуацию с выселением воспитанников детского дома также прокомментировал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
В Министерстве внутренних дел на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот ответили, что по данному факту проводится проверка.
31.07.2025, 08:37 125556
В Казахстане ожидается спад жары
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары. В ближайшие дни циклон сохранит свое влияние, сообщает Казгидромет.
Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории РК - пройдут дожди, на севере, востоке республики местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, в связи с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны днем до 15-20 градусов тепла.
Сегодня дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана. На севере, северо-западе, в центре ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, востоке возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе страны ожидается пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Днем на юге области Абай и в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара 35 градусов.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, +22-24 °C.
В Алматы: дождь, +30-32 °C.
В Шымкенте: без осадков, +34-36 °C.
30.07.2025, 20:35 154021
Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге
Пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге, начав сотрудничество на ключевых маршрутах, соединяющих Китай и Казахстан. Благодаря соглашению пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании
Авиакомпании будут размещать свои коды на рейсах, выполняемых партнером.
Air Astana (KC):
- Алматы - Пекин / Урумчи / Гуанчжоу
- Астана - Пекин / Урумчи
China Southern (CZ):
- Гуанчжоу / Пекин / Сиань - Алматы
- Гуанчжоу / Урумчи - Астана
Китай всегда был стратегически важным рынком для Air Astana. Сотрудничество с China Southern Airlines будет способствовать развитию торговли, туризма и культурных связей, а также знаменует новый этап авиационного партнерства между двумя странами", - прокомментировал событие главный исполнительный директор группы Air Astana Питер Фостер.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор China Southern Airlines Хань Вэньшэн отметил, что код-шеринговое соглашение с Air Astana позволит его компании расширить присутствие в Казахстане и увеличить частоту рейсов.
Это стратегическое сотрудничество, основанное на объединении сильных сторон обеих авиакомпаний, и важный шаг в развитии авиационной интеграции между Китаем и Казахстаном в рамках инициативы "Один пояс-один путь", - сказал Хань Вэньшэн.
Напомним, в мае казахстанский лоукостер FlyArystan открыл новый международный маршрут по направлению Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы.
Справка: код-шеринг (Codeshare agreement) - это "обмен кодами", соглашение между двумя или более авиакомпаниями, которое позволяет авиакомпаниям объединять свои коды и использовать рейс совместно.
30.07.2025, 16:42 161686
Зачем в Алматы покрасили газон
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аппарате акима Медеуского района города Алматы объяснили, зачем в мегаполисе покрасили газон, передает корреспондент агентства.
С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что меры направлены на поддержание внешнего облика района в условиях климатических ограничений.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина красит газон.
30.07.2025, 16:22 131826
В Алматы часть улицы Пушкина станет пешеходной аллеей
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы часть улицы Пушкина после завершения реконструкции станет пешеходной аллеей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", - проинформировали в управлении развития общественных пространств города.
Подчеркивается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне улицы Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.
Ранее в акимате мегаполиса объяснили, почему в городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии.
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