Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге

Дети продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы, начата процедура передачи детского дома на баланс города

Фото: Кадр из видео

Рассказать друзьям

Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанники детского дома в Баганашыле записали новое видеообращение, в котором просят не разлучать их и говорят, что их обещали оставить в Алматы.













Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы нашу семью оставили вместе. Ведь вы обещали, что нас никто не будет разлучать на время ремонта. А сейчас нам поступает совсем другая информация. У нас есть два корпуса, один из которых в данный момент пустует. Так почему же не отремонтировать сначала его и не переселить всех детей туда, а потом начать реконструкцию основного здания? Если вы хотели сделать удобный вариант, то этот - самый лучший", - заявили воспитанники.





По их словам, представители администрации президента обещали им, что ремонт начнется минимум весной следующего года.





Помимо этого, нас заверяли в том, что нас либо переселят либо в другой корпус, либо построят домики семейного типа для всех детей", - говорят дети.





Обращение детей прокомментировали в акимате Алматы.





Воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы. В настоящее время акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта", - заверили в акимате.





Там уточнили, что в целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.





Вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут. Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас. Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается", - подчеркнули в ведомстве.





Там добавили, что обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения, а также, что ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.





Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео , на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.





Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.





По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен





Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала , как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.





По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.





По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.





Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.





По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана құрылыс сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.





Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашыле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашыла переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.





Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.





Ситуацию с выселением воспитанников детского дома также прокомментировал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.



