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Пять девушек стали жертвами мошенника в Таразе

18.04.2020, 18:53 6562
Тараз. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Таразе задержан серийный интернет-мошенник, передает Kazakhstan Today.
 
В период режима ЧП сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области выявили серийного интернет-мошенника. В ходе расследования выяснилось, что 37-летний мужчина знакомился с девушками в популярной социальной сети под другим именем. Он входил к ним в доверие, а затем просил у каждой разрешение воспользоваться ее платежной карточкой, на которую якобы перечислят его заработную плату, сообщает Polisia.kz.
 

Доверчивые девушки сообщали свои реквизиты, которые мошенник использовал, оформляя кредиты, а деньги клал в свой карман. Жертвами ловких операций афериста стали пять пострадавших. Сумма общего ущерба составило 1 069 000 тенге", - рассказали в полиции.

 
Отмечается, что подозреваемый признал свою вину. По данным фактам начато досудебное расследование.
 

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