Работники детсадов Туркестанской области вышли на акцию протеста

ТУРКЕСТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области около 100 работников детских садов вышли на акцию протеста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам педагогов, у них самая низкая зарплата в Казахстане. Средний заработок составляет 60 тыс. тенге, это в 2-2,5 раза меньше, чем в других областях. При этом в Туркестанской области самое большое количество детей дошкольного возраста и все средства уходят на их содержание. Нехватка средств сказывается на количестве сотрудников, их в 2-3 раза меньше нормы.

СМИ: В пресс-службе акимата заявляют, что в 2017 году вышел приказ министра образования о подушевом финансировании. В этой связи из госбюджета должны выделяться трансферты на обеспечение дошкольного воспитания. Ранее на одно место выделяли 19 354 тенге.

Согласно приказу, подушевое финансирование на 1 ребенка в городах должно составить - 37 527 тенге; в городах, приравненных к экологической зоне, – 45 449 тенге; в населенных пунктах – 41 053 тенге; в населенных пунктах, приравненных к экологической зоне, - 48 975 тенге. Зарплаты воспитателей тоже должны были вырасти, однако, по данным акимата Туркестанской области, региону на подушевое финансирование детских садов выделяется меньше средств, чем другим областям. В настоящее время нехватка средств составляет 26,5 миллиардов тенге, в том числе по новой методике - 23,5 миллиарда тенге и 3 миллиарда тенге для охвата очередников новыми местами.

В настоящее время акиматом Туркестанской области в Министерство образования и науки Республики Казахстан представлен расчет дополнительно необходимых 26,5 миллиарда тенге на 2021 год для приведения в соответствие с методикой подушевого нормативного финансирования", - рассказали в областной администрации.

Пл итогам акции протеста написано коллективное письмо на имя казахстанского премьера о погашении задолженности перед работниками дошкольного образования Туркестанской области.

Для справки: в Туркестанской области функционируют 1424 дошкольных организации, в которых воспитываются 155 348 детей в возрасте от 1 года до 6 лет.