Работу пяти строительных и производственных объектов приостановили в Нур-Султане

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - В столице в текущем году из-за несоблюдения правил безопасности труда приостановлена работа пяти строительных и производственных объектов, сообщил заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Ерлан Исмагулов, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году за нарушения требований безопасности и охраны труда требованиями государственных инспекторов труда были приостановлены работы на 12 строительных объектах города, с начала 2019 года приостановлено пять строительных и производственных объектов города с передачей материалов в суд", - сказал Исмагулов на заседании городской комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, пишет Елорда Инфо .

В рамках реализации программы "Безопасный труд", направленной на снижение уровня производственного травматизма, государственными инспекторами труда на постоянной основе проводится разъяснительная работа.

В 2018 году государственными инспекторами труда проведено 117 профилактических мероприятий с посещением производственных и строительных объектов.

За прошедший период 2019 года проведено 54 профилактических мероприятия.

Напомним, в январе 2019 года суд в Алматы признал незаконным строительство АЗС на проспекте Суюнбая , против которого выступили местные жители и представители общественного объединения.

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