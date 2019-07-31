Костанай. 30 июля. Kazakhstan Today - Работу сall-центра скорой помощи Костаная срывает неизвестный ребенок, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня с 14.00 неизвестный ребенок, которого даже язык не поворачивается назвать "телефонным террористом", срывает работу нашего call-центра. Он звонит с неизвестного нам сотового телефона, попадает на все линии 103, а где-то в это время человек не может до нас дозвониться", - сообщила главный врач Областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина Штейгервальд.

С периодичностью в несколько секунд с одного и того же номера поступает звонок и детский голос на вопросы оператора скорой отвечает невпопад и бессвязно, иногда заявляет о попытке суицида. Судя по голосам, детей несколько. Попытки уговорить их перестать баловаться не помогли, телефонная атака продолжается. Как следствие увеличилось время дозвона в экстренную службу, операторы чаще заняты.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что к решению проблемы малолетнего хулигана подключились полицейские, идет розыск, но врачи также рассчитывают на сознательность родителей и обратились к ним через СМИ.

Уважаемые родители, в дни летних каникул будьте внимательнее к своим детям. Имейте в виду, что данное телефонное баловство - это не просто шалость, оно влечет за собой достаточно серьезное наказание. Пожалуйста, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети", - обратилась к общественности И. Штейгервальд.

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