Расследование хищения средств при строительстве курорта "Кокжайляу" снова прекратили

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Расследование дела о хищении средств при строительстве курорта "Кокжайлау" снова прекратили, передает KAZAKHSTAN TODAY

Уголовное дело в отношении должностных лиц государственных органов и подрядной организации по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения горного курорта "Кокжайлау", снова прекращено, пишет портал Informburo

21 декабря 2020 года после проведения дополнительного расследования уголовное дело вновь прекращено по нереабилитирующим основаниям. С принятым решением прокуратура Алматы согласилась", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

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