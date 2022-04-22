Раздачу земельных участков казахстанцам прокомментировал спикер сената

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние, в связи с чем пройдут дожди, на востоке страны сильные осадки (преимущественно дождь), на севере, северо-западе - осадки (дождь с переходом в снег), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед, на севере, западе - туман, на юге, юго-востоке - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью в Акмолинской области на севере, востоке области ожидаются туман, гололед, на севере, юго-востоке области усиление ветра - порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра - порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, ночью на севере, востоке, в центре, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области туман.

В Актюбинской области ожидаются на северной половине усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Магистауской области ожидаются ночью и утром на северо-западе, юге туман, днем на западе, севере, юге области усиление ветра - порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидаются ночью и утром на юго-западе туман, днем на востоке области усиление ветра - порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Карагандинской, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра - порывы 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области при грозе усилится ветер до 17-22 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается шквал, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

На юге Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.