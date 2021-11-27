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Самозахватчики земли в Шымкенте требуют узаконить их участки

26.11.2021, 13:12 112834
ШЫМКЕНТ. 26 НОЯБЯР - В Шымкенте самозахватчики земель требуют узаконить их дома и участки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
49 домов в микрорайоне Достык люди возвели незаконно в этом году. Они заявили, что устали ждать положенных от государства 10 соток, ведь в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство некоторые состоят по 17 лет и просто боятся не дожить, сообщает "31 Канал"
 

За аренду жилья платим 50 тысяч, а на что жить? Мне 60 лет, а до сих пор своего угла нет, поэтому мы с детьми построили здесь дом", - рассказала местная жительница Гульнар Каракулова.

 
Люди говорят, без нужды захватывать земли бы не стали. По словам шымкентцев, они не раз обращались в акимат, чтобы их проблему решили, но все без толку.
 

Мы решили поднять документы и нашли свободные участки. Раз аким не хочет нам давать землю, почему мы должны ждать? Если они свободные, почему их нам не могут дать? Мы построили дома, теперь хотим, чтобы нам узаконили эти участки. Всем раздают земли: приезжим, внукам разных начальников, а простым людям что делать?" - возмутилась жительница Шымкента Дина Кемельбекова.

 
По информации телеканала, узаконить свои земельные наделы шымкентцы пытаются с весны этого года. 
 
Замакима города Шымкента Маулен Айманбетов предложил самозахватчикам собрать необходимые документы.
 

Есть вопросы, которые выносятся на земельную комиссию, есть вопросы, которые решаются с постановлением, с документацией и регистрацией в органах юстиции. Над этим будут работать акиматы районов", - сказал он.

 
Собравшиеся на это ответили, что подготовят документы, лишь бы в акимате не передумали.
 

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В Казахстане изменен график движения некоторых пассажирских поездов

26.11.2021, 22:18 21871
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ. - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с вводом с ноля часов 12 декабря 2021 года нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены изменения по движению пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации пресс-службы АО "НК "Казакстан темир жолы", продлеваются маршруты следования: 
 
- №37/38, Мангистау - Нур-Султан / Нурлы Жол до станции Семей (Мангистау - Семей);
 
- №45/46 (вместо №673/674), Павлодар - Нур-Султан 1" до станции Шымкент (Павлодар - Шымкент);
 
- №613/614, Уральск - Актобе до станции Кульсары (Уральск - Кульсары).
 
Также сокращается маршрут следования:
 
- №85/86, Нур-Султан 1 - Сарыагаш до станции Шымкент (Нур-Султан-1 - Шымкент).
 
Кроме того, в расписании маршрута поезда №86/85, Нур-Султан-1 - Шымкент оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21 час вместо 24 часов). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда №45/46, Павлодар - Шымкент. 
 
Как сообщили в компании, меняется периодичность курсирования:
 
- №45/46 (вместо 673/674), Павлодар - Шымкент через день вместо ежедневного;
 
- №353/354, Нур-Султан / Нурлы Жол - Семей через день вместо ежедневного;
 
- № 613/614, Уральск - Кульсары через день вместо трех раз в неделю;
 
- №51/52, Алматы-2 - Уральск ежедневно вместо через день.
 
Изменилось расписание:
 
- №77/78, "Мангистау-Алматы-2" время отправления со станции Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени столицы);
 
Вводится новый маршрут:
 
- №111/112 Алматы-2 - Мангистау курсированием через день, сформированный вагонами Тальго; 
 
Также обновлен подвижной состав:
 
1) №603/604, Нур-Султан / Нурлы Жол - Аркалык вагонами Тальго;
 
2) №613/614, Уральск - Кульсары вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха;
 
Изменилась нумерация поездов
 
- №373/374 на №73/74, Алматы-2 - Жезказган; 
 
- №321/322 на №88/87, Алматы-2 - Сарыагаш;
 
- №339/340 на №139/140, Павлодар - Пресногорьковская;
 
- №673/674 на №45/46, Павлодар - Шымкент;
 
Отменяется курсирование: 

1) №19/20, Нур-Султан / Нурлы Жол - Атырау; 
 
2) №71/72, Алматы-2 - Туркестан; 
 
3) №95/96, Нур-Султан / Нурлы Жол - Уральск; 
 
4) №701/702, "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы Жол".         
 
Ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться разовые поезда на определённые даты в одном направлении: 
 
- №702, "Нур-Султан-Нурлы Жол -Алматы 2" отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 11 декабря в 09.40, прибытием в Алматы-2 11 декабря в 23.45;
 
- №702, Нур-Султан / Нурлы Жол - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан / Нурлы Жол 12 декабря в 18.25, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 09.00;
 
- №85, Сарыагаш - Нур-Султан-1 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 16.47, прибытием в Нур-Султан-1 13 декабря в 22.35;
 
- №674, Нур-Султан-1 - Павлодар отправлением со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23.59, прибытием в Павлодар 13 декабря в 08.55;
 
- №37, Нур-Султан / Нурлы Жол - Мангистау отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 19.00, прибытием в Мангистау 14 декабря в 17.25; 
 
- №87 (321), Сарыагаш - Алматы-2 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 18.38, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 13.54; 
 
- №31, Павлодар - Алматы-2 отправлением со станции Павлодар 12 декабря в 19.35, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 21.16.
 

В Алматы в одном из жилых комплексов мужчина избил собаку

26.11.2021, 19:31 78463
В Алматы в одном из жилых комплексов мужчина избил собаку
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" мужчина избил собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно видеокамерам наблюдения ЖК, мужчина, выйдя из лифта с собакой, начал ее избивать. Затем вошел с собакой в лифт. 

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 

Это произошло в ЖК "Асыл Тау". Надеемся, что это не останется безнаказанным и правоохранительные органы примут меры", - сообщили очевидцы произошедшего, приславшие видео в редакцию.

 
В департаменте полиции сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 
Как сообщалось ранее, за январь - сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
 
Напомним, что мажилис одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.
 
Также сообщалось, что в Атырау дети топили щенка.
 

Ермек Маржикпаев: Работа Айдабульского спиртзавода будет возобновлена

26.11.2021, 18:12 96472
Ермек Маржикпаев: Работа Айдабульского спиртзавода будет возобновлена
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе брифинга СЦК ответил на вопрос по закрытию Айдабульского спиртзавода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации спикера, в октябре этого года руководством предприятия принято решение о приостановке деятельности завода на неопределенный срок. 
 

С целью решения вопроса на прошлой неделе я встречался с руководством завода. Основная проблема - это высокая себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому нами принято решение о строительстве блочно-модульной котельной и сетей в селе Айдабол. Это поможет разгрузить предприятие, пользующееся мазутными котлами. Помимо этого, в ходе разговора учредителям рекомендовано инвестировать средства на обновление инфраструктуры, в том числе при государственной поддержке бизнеса", - отметил Ермек Маржикпаев. 

 
Глава региона добавил, что у руководства предприятия есть понимание ситуации, в связи с чем работа предприятия будет возобновлена.
 
На сегодня 60 работников предприятия задействованы в отопительном и административно-управленческом процессах, 139 работников отправлены в отпуска с оплатой труда 50% от основного заработка, передает управление внутренней политики.
 
 

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