Реставрация Дворца студентов в Алматы проводится незаконно - управление культуры

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество ДТП в Казахстане выросло почти вдвое. За прошедший год зарегистрировано более 30 тысяч аварий. При этом на дорогах страны стали чаще гибнуть и получать увечья, сообщает - Количество ДТП в Казахстане выросло почти вдвое. За прошедший год зарегистрировано более 30 тысяч аварий. При этом на дорогах страны стали чаще гибнуть и получать увечья, сообщает "31 канал"





По данным телеканала, согласно статистике МВД, семь человек ежедневно гибнут в авариях на дорогах страны. В прошлом году было зарегистрировано более 30 тысяч ДТП. В авариях пострадали около 40 тысяч человек. Больше всего в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. 2579 человек погибли. Наибольшее количество погибших в ДТП зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях.





Сообщается, что с прошлого года ведут учет всех ДТП, при которых люди обратились в больницы, независимо от тяжести вреда здоровью.





Общественники отмечают, что рост числа аварий может быть связан с переводом времени. Это влияет на состояние водителей, которые садятся за руль уставшими и рассеянными. Дополнительным фактором становится снижение видимости в сумерках, что повышает риск ДТП.





Утром люди потихоньку, кто-то к восьми, кто-то к девяти, кто-то к десяти едет. Вечером поток машин больше. Именно вечер у нас забрали. Вечером стало раньше темнеть, вечером люди уже раньше чувствуют усталость, потому что им добавили этот рабочий день на час. Я думаю, что это в первую очередь повлияло", - говорит общественница Ольга Юрковская.





Ранее Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане, результаты которого показали, что на 11,5 млн казахстанцев единый часовой пояс повлиял отрицательно





По словам президента центра, биофизика, кандидата психологических наук, социолога, члена общественного совета по госфинансам Минфина Жанар Джандосовой, после перевода времени увеличилось количество ДТП и ухудшилась безопасность. 50% опрошенных в центре, 80-90% на востоке отмечают ухудшение безопасности на улицах после пяти часов вечера. Количество ДТП выросло в два раза в ВКО, Абайской области, Алматы, Астане, Павлодаре.