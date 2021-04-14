Родители учеников музыкальных школ Алматы обратились к членам Общественного совета

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Родители учеников музыкальных школ города Алматы обратились к членам Общественного совета касательно постановления №1/149 от 25 февраля 2021 года "О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы", согласно которому в перечень организаций Алматы, подлежащих приватизации в 2021 году, вошли: ГККП "Детская музыкальная школа №1" (хоровая), ГККП "Детская музыкальная школа № 3" и ГККП "Детская музыкальная школа № 11", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это постановление идет в разрез с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры" подписанным главой государства 2 ноября 2020 года предусматривающий запрет приватизации объектов культуры", - подчеркивают члены родительского сообщества.

Они рассказали, что акиматом города Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки РК и с Министерством культуры и спорта РК. Кроме того, 11 марта 2021 акимат города Алматы направил письмо в адрес премьер - министра РК Аскара Мамина № 1 - 40.1543-И об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.

Мы понимаем, что означает приватизация - это фактическая передача школ в частные руки, бесконтрольное повышение оплаты за обучение, изменение преподавательского состава и смена места расположения школ", - поделились родители.

Они напомнили, что детская музыкальная школа №1 (хоровая) существует уже на протяжении почти 40 лет, с 1983 года. Детская музыкальная школа №3 имени С.Прокофьева была основана в 1964 году. Детская музыкальная школа №11 существует с 1973 года.

Не одно поколение обучалось в этих школах. Здесь работают прекрасные профессионалы своего дела - учителя "старой школы", которые заинтересованы в том, чтобы раскрывать в наших детях таланты, чтобы привить детям любовь к музыке и творчеству! В наших школах до пандемии систематически организовывались концерты, различные конкурсы и т.д. Школы является так называемыми послами искусства Казахстана. Многие ученики школ являются призёрами различных республиканских конкурсов, участвуют в международных концертах, фестивалях", - говорится в письме.

Согласно информации, на сегодняшний день, в данных школах в совокупности учится порядка 890 детей. Оплата за обучение в школах составляет от 5000 тенге до 8000 тенге в месяц, "что является более - менее приемлемым для каждого родителя, ведь в школах обучаются также дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети военных пенсионеров и т.д. А после передачи школ в частные руки, оплата за обучение будет вероятнее всего повышена в разы, что будет не всем родителям "по карману".

Некоторые дети учатся в музыкальных школах несколько лет, а кто-то первый год, но все дети привыкли к перечню предметов, к формату обучения, который применяют учителя школ, к самим учителям! После последствий приватизации все будет подлежать изменению и возможно не в лучшую сторону. Многие дети будут вынуждены прекратить обучение, перестать заниматься любимым творчеством, возможно кто-то из них не станет великим музыкантом", - убеждены родители учеников.

Они в очередной раз просят "не лишать детей музыкального будущего" и пересмотреть вышеуказанное постановление, а именно исключить ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева", ГККП "Детская музыкальная школа №11" из списка организаций, подлежащих приватизации.

Родители также отметили, что сейчас акиматом города Алматы прорабатывается вопрос об исключении трех музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.

Просим вас взять под ваш личный контроль обращение родителей и принять все необходимые меры для недопущения приватизации трех музыкальных школ и исключения из списка приватизируемых объектов", - заключили члены родительского сообщества.

7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений.





18 марта родители обратились к премьер-министру РК с вопросом об исключении музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.

В связи с тем что передача в конкурентную среду детских музыкальных школ (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11) вызвала социальную напряженность среди общественности, акиматом Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры и спорта РК. Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов. В настоящее время в городе функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей.

Известный политолог Досым Сатпаев также прокомментировал продажу акиматом Алматы коммунальной собственности, в числе которой музыкальные школы, в частые руки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства