Роспотребнадзор выявил свыше сотни нарушений на КТК после аварии

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В ходе проверки проведены контрольные мероприятия в отношении 13 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. По результатам контрольных мероприятий выявлено 101 нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды", - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
В КТК сообщили, что компания ожидает официальный акт проверки от Росприроднадзора.
По итогам проведенной проверки составлен акт от 13.05.2022, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований и принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. К настоящему времени в КТК не поступили акт проверки и предписание с указанием выявленных нарушений", - проинформировали в КТК.
В компании отметили, что в вязи с тем, что сообщения на сайте являются не официальными документами, а выборкой, редактируемой пресс-службой ведомства, ранее разосланной анонимным телеграм-каналам и некоторым СМИ, КТК не может приступить к их изучению.
Только после получения официальных документов Каспийский трубопроводный консорциум проведет необходимую оценку предъявляемых замечаний и приступит к их устранению", - добавили в КТК.
Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.