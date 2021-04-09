Россия примет казахстанских студентов для возобновления очного обучения

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Российская Федерация выразила готовность принимать казахстанских студентов для возобновления ими очного обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Со своей стороны, я подтвердил готовность России принимать казахстанских студентов. У нас учится более 66 тысяч. Для них вновь открыт доступ к очному обучению в российских вузах, причем половина из них - 31 тысяча - обучаются за счет российского бюджета", - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Он также добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи.

Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось. Мы заинтересованы его расширить по мере успокоения эпидемиологической ситуации", - цитирует Лаврова Kazpravda.kz .





Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан . В рамках программы визита ожидается, что министр иностранных дел Российской Федерации будет принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

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