Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00.00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.
Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном
24.03.2022, 13:42 18441
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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
24.03.2022, 21:22 8156
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.
25 марта на востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
25 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
25 марта на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, северо-востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
25 марта днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
25 марта на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.
25 марта в Мангистауской области ожидаются осадки, днем на западе, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 25 марта в центре Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
25 марта ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
25 марта на севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 25 марта на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане 25 марта ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 25, днем 26, ночью 27 марта на юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 25-27 марта на юге, северо-востоке области и в горных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 26-27 марта временами 23-28 метров в секунду.
В Мангистауской области из-за пыльной бури перекрыли несколько трасс
24.03.2022, 20:19 10006
АКТАУ. 24 МАРТА - В связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенной пылью и ухудшением видимости на трассах республиканского и местного значения в 15.15 временно закрыты несколько трасс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке дороги Шетпе-Жетыбай, дороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау и 647-714 километр, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".
Прощание с Юрием Померанцевым состоится в Алматы 25 марта
24.03.2022, 19:37 11086
Фото: Instagram/lermontov.theatre
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Прощание с известным советским и казахстанским актером, театральным режиссером Юрием Померанцевым состоится 25 марта в 10.00 в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Юрий Борисович Померанцев ушел из жизни 23 марта.
Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве.
В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам.
Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама. Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный".
В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа.
С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему.
Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году.
В Алматы у сотрудников ресторана быстрого питания выявили кишечную инфекцию
24.03.2022, 18:55 12711
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - 6 марта первично зарегистрированы пять случаев острого гастроэнтерита среди взрослых, употреблявших бургер в ресторане быстрого приготовления ТОО "Ketchup" при ТРЦ "Mega Center Alma-Ata", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все пятеро обратившихся госпитализированы в Городскую клиническую инфекционную больницу, где после проведенного осмотра и на основании жалоб заболевших и клинических проявлений предварительно был выставлен диагноз "острый гастроэнтерит", - рассказала заместитель руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие употребляли бургеры в ТОО "Ketchup" 3 и 4 марта.
По результатам лабораторного обследования заболевших в инфекционном стационаре у двоих больных выделена Salmonella enteritidis, на основании клинических и лабораторных данных выставлен окончательный диагноз "сальмонеллёз уточненного генеза" и у троих больных гастроэнтерит.
Специалистами УСЭК Бостандыкского района 6 марта была проведена внеплановая проверка ресторана быстрого приготовления ТОО "Ketchup" с отбором проб материала для проведения лабораторного исследования.
При внеплановой проверке были выявлены грубые нарушения санитарных правил №КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года. Дополнительно получены положительные результаты обследования 2 сотрудников на группу кишечных инфекций выделена Salmonella enteritidis, по готовой продукции из отобранных 16 проб в 93,7% (15 проб) обнаружено несоответствие, в том числе в 1 пробе - Salmonella enteritidis, - рассказала Асель Калыкова.
Вынесено постановление об отстранении от работы сотрудников, в том числе которые явились носителями инфекции и по причине отсутствия личных медицинских книжек и отсутствия допуска к работе. Составлен административный материал в отношении ТОО "Ketchup" с последующей передачей материала в административный суд по части 2статьи 425.
Блокпосты выставлены Казселезащитой возле Медеу
24.03.2022, 13:04 19091
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В горах сохраняется высокая степень лавинной опасности. Блокпосты выставлены Казселезащитой возле ВСК "Медеу" и по дороге Шымбулак - Туюксу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - информирует департамент по ЧС города Алматы.
24 марта с 8.40 до 10.40 для обеспечения безопасности территории ГЛК "Шымбулак" при помощи пневматической установки "Аваланчер" проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Киши Алматы, в результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы.
В этой связи департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.
В большинстве регионов Казахстана в четверг пройдут осадки
24.03.2022, 08:00 25031
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В четверг 24 марта по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке - низовая метель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ложбина циклона по-прежнему будет оказывать влияние на северные регионы РК, а также с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки: на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга - сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".
На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области - низовая метель, гололед.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке - низовая метель, гололед.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части области до 15-20, на западе области порывы 25 метров в секунду, на севере с низовой метелью, днем на севере области гололед.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду, с метелью, днем гололед.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области на севере ожидается низовая метель, на западе и юге области туман, усиление ветра на севере и востоке области, порывы до 15-20 метров в секунду.
В Актюбинской области на севере, в центре ожидается туман, ночью в центре усиление ветра, днем на северо-востоке области порывы 18 метров в секунду.
На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается туман, гололед, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, востоке и в центре Атырауской области, на юго-западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Оставшиеся на Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши
23.03.2022, 17:09 38666
Фото: unsplash.com
Отмечается, что для того чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно до 24 марта прибыть во Львов или до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице. В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
23 марта 2022 года посольство Казахстана в Украине организовало выезд из Львова до Катовице (Польша) 7 человек, в том числе детей 12 и 4 лет, а также 2 кошек и 1 собаки", - проинформировали в посольстве.
Всех, кто хочет и успевает вылететь данным рейсом просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер: +380673470408 (WhatsApp).
Отмечается, что для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР тест не требуется. Требования для животных остаются без изменений. Нормы по багажу - как при стандартом перелете, 23 кг багаж плюс ручная кладь.
Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева
23.03.2022, 14:44 37326
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Померанцева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Казакстаннын Енбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств. Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева - образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения", - говорится в телеграмме.
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