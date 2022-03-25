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Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном

24.03.2022, 13:42 18441
Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном
МОСКВА. 24 МАРТА - Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщается на сайте правительства РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00.00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.

 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

24.03.2022, 21:22 8156
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.
 
25 марта на востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
25 марта на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, северо-востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
25 марта днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
25 марта на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
25 марта в Мангистауской области ожидаются осадки, днем на западе, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 25 марта в центре Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 марта ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
25 марта на севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 25 марта на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 25 марта ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 25, днем 26, ночью 27 марта на юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 25-27 марта на юге, северо-востоке области и в горных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 26-27 марта временами 23-28 метров в секунду. 
 

В Мангистауской области из-за пыльной бури перекрыли несколько трасс

24.03.2022, 20:19 10006
АКТАУ. 24 МАРТА - В связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенной пылью и ухудшением видимости на трассах республиканского и местного значения в 15.15 временно закрыты несколько трасс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке дороги Шетпе-Жетыбай, дороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау и 647-714 километр, сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".

 

Прощание с Юрием Померанцевым состоится в Алматы 25 марта

24.03.2022, 19:37 11086
Прощание с Юрием Померанцевым состоится в Алматы 25 марта
Фото: Instagram/lermontov.theatre
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Прощание с известным советским и казахстанским актером, театральным режиссером Юрием Померанцевым состоится 25 марта в 10.00 в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Юрий Борисович Померанцев ушел из жизни 23 марта. 
 
Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. 
 
В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам. 
 
Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама. Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный". 
 
В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа. 
 
С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему. 
 
Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году. 
 

В Алматы у сотрудников ресторана быстрого питания выявили кишечную инфекцию

24.03.2022, 18:55 12711
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - 6 марта первично зарегистрированы пять случаев острого гастроэнтерита среди взрослых, употреблявших бургер в ресторане быстрого приготовления ТОО "Ketchup" при ТРЦ "Mega Center Alma-Ata", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все пятеро обратившихся госпитализированы в Городскую клиническую инфекционную больницу, где после проведенного осмотра и на основании жалоб заболевших и клинических проявлений предварительно был выставлен диагноз "острый гастроэнтерит", - рассказала заместитель руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

 
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие употребляли бургеры в ТОО "Ketchup" 3 и 4 марта.
 
По результатам лабораторного обследования заболевших в инфекционном стационаре у двоих больных выделена Salmonella enteritidis, на основании клинических и лабораторных данных выставлен окончательный диагноз "сальмонеллёз уточненного генеза" и у троих больных гастроэнтерит.
 
Специалистами УСЭК Бостандыкского района 6 марта была проведена внеплановая проверка ресторана быстрого приготовления ТОО "Ketchup" с отбором проб материала для проведения лабораторного исследования.
 

При внеплановой проверке были выявлены грубые нарушения санитарных правил №КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года. Дополнительно получены положительные результаты обследования 2 сотрудников на группу кишечных инфекций выделена Salmonella enteritidis, по готовой продукции из отобранных 16 проб в 93,7% (15 проб) обнаружено несоответствие, в том числе в 1 пробе - Salmonella enteritidis, - рассказала Асель Калыкова.

 
Вынесено постановление об отстранении от работы сотрудников, в том числе которые явились носителями инфекции и по причине отсутствия личных медицинских книжек и отсутствия допуска к работе. Составлен административный материал в отношении ТОО "Ketchup" с последующей передачей материала в административный суд по части 2статьи 425.
 

Блокпосты выставлены Казселезащитой возле Медеу

24.03.2022, 13:04 19091
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В горах сохраняется высокая степень лавинной опасности. Блокпосты выставлены Казселезащитой возле ВСК "Медеу" и по дороге Шымбулак - Туюксу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - информирует департамент по ЧС города Алматы. 

 
24 марта с 8.40 до 10.40 для обеспечения безопасности территории ГЛК "Шымбулак" при помощи пневматической установки "Аваланчер" проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Киши Алматы, в результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы.
 
В этой связи департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.

 

В большинстве регионов Казахстана в четверг пройдут осадки

24.03.2022, 08:00 25031
В большинстве регионов Казахстана в четверг пройдут осадки
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В четверг 24 марта по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке - низовая метель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ложбина циклона по-прежнему будет оказывать влияние на северные регионы РК, а также с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки: на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга - сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области - низовая метель, гололед. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке - низовая метель, гололед. 
 
В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части области до 15-20, на западе области порывы 25 метров в секунду, на севере с низовой метелью, днем на севере области гололед. 
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду, с метелью, днем гололед. 
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на севере ожидается низовая метель, на западе и юге области туман, усиление ветра на севере и востоке области, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области на севере, в центре ожидается туман, ночью в центре усиление ветра, днем на северо-востоке области порывы 18 метров в секунду. 
 
На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается туман, гололед, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, востоке и в центре Атырауской области, на юго-западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 

Оставшиеся на Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши

23.03.2022, 17:09 38666
Оставшиеся на Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - 25 марта планируется вылет гуманитарного борта из Катовице, который готов взять на эвакуацию граждан Казахстана, сообщили в Посольстве Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что для того чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно до 24 марта прибыть во Львов или до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице. В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
 

23 марта 2022 года посольство Казахстана в Украине организовало выезд из Львова до Катовице (Польша) 7 человек, в том числе детей 12 и 4 лет, а также 2 кошек и 1 собаки", - проинформировали в посольстве.

 
Всех, кто хочет и успевает вылететь данным рейсом просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на номер: +380673470408 (WhatsApp).
 
Отмечается, что для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР тест не требуется. Требования для животных остаются без изменений. Нормы по багажу - как при стандартом перелете, 23 кг багаж плюс ручная кладь.
 

Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

23.03.2022, 14:44 37326
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Померанцева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Казакстаннын Енбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 

Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств. Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева - образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения", - говорится в телеграмме.

 

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