Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.

25 марта на востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

25 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

25 марта на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, северо-востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

25 марта днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

25 марта на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

25 марта в Мангистауской области ожидаются осадки, днем на западе, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 25 марта в центре Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

25 марта ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

25 марта на севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 25 марта на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 25 марта ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 25, днем 26, ночью 27 марта на юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 25-27 марта на юге, северо-востоке области и в горных районах туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 26-27 марта временами 23-28 метров в секунду.