Русский дом в Алматы объявляет конкурс эссе

АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - В честь дня родного языка, отмечаемого 21 февраля, представительство Россотрудничества в Алматы и Казахский национальный педагогический университет имени Абая объявляют конкурс эссе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конкурсе приглашают принять участие учащихся в возрасте 14-17 лет.
На конкурс принимается эссе на одну из тем:
Слово - тончайшее прикосновение к сердцу" (В. Сухомлинский);
Язык - это путь цивилизации и культуры" (А.И. Куприн);
Вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык" (Д.С. Лихачев);
Язык - это святая сила, расширяющая узкий мир человека до Вселенной" (Ч.Т. Айтматов).
Заявки на участие и работу принимаем с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно). Результаты будут объявлены 7 марта 2022 года.
Условия участия:
Не более одного эссе от одного автора.
Эссе должно быть экономически и самостоятельным. Должно быть выполнено на русском языке (при этом работа может быть посвящена любому родному языку).
Объем представляемой работы не должен превышать 2 страницы печатного текста. Требования к форматированию: шрифт TimesNewRoman, размер - 14 пт., междустрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см.
Готовое эссе в комплекте с заявкой следует направить на электронный адрес [email protected] с пометкой "На конкурс эссе".
Лучшие эссе отмечены дипломами и ценными подарками. Участник, завоевавший гран-при, награждается поездкой в Российскую Федерацию летом 2022 года.
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