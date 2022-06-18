С начала года в аэропорту Алматы пресекли незаконный вывоз 528 млн тенге наличными

Фото: КГД

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала 2022 года таможенники Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн тенге наличными. Физические лица пытались вывезти деньги за границу через воздушную гавань города Алматы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками таможенного поста "Жетісу" департамента государственных доходов по городу Алматы с начала текущего года составлено 103 административных материала по статьям 551 и 545 КоАП РК, также выявлено 13 фактов с признаками уголовного правонарушения. Сумма выявленных или незадекларированных наличных средств превысила 528 млн тенге, сумма наложенного штрафа по данным нарушениям составила 3,2 млн тенге", - сообщает пресс-служба КГД.

В январе после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы - Абу-Даби в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 57 000 долларов США.

В феврале в зале вылета после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы - Стамбул была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 97 000 долларов США. Материал передан в ДЭР. В отношении гражданки РК возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного Кодекса РК (Экономическая контрабанда).

В мае после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Сеул - Алматы в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой были обнаружены наличные денежные средства в размере 12 000 долларов США.

В начале июня в зале прилета при осуществлении таможенного контроля авиарейса сообщением Дубай - Алматы была остановлена гражданка РК, у которой в ходе личного досмотра были обнаружены 23 200 долларов США. Гражданка привлечена в административной ответственности за недекларирование денежных средств при ввозе.

В КГД напомнили, что указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.