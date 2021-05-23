Сагинтаев о строительстве дорог: в случае нарушений привлекать подрядчиков к ответственности

АЛМАТЫ. 22 МАЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел выездное совещание по вопросам развития инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в присоединенных микрорайонах Медеуского и Турксибского районов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На всех участках необходимо активизировать работу. В случае нарушений привлекать подрядчиков к ответственности. Качество жизни алматинцев не должно страдать из-за нерасторопности и безответственности исполнителей", - написал Сагинтаев в Instagram.

Он рассказал, что в микрорайоне Думан ведется подготовка основания для укладки асфальта на 53 улицах протяженностью 27,4 километра.

Поручил увеличить количество рабочих и техники, сделав акцент на наиболее сложных участках", - поделился аким.

По его словам, в 2020 году на улицах Хантенгри, Казыгурт, Каркаралы, Акмешит, Бурабай, Болашак в микрорайоне Думан проведен капитальный ремонт дорожного покрытия с обустройством тротуаров и арычных сетей общей протяженностью 3,1 километра. Также проведено благоустройство конечных разворотных площадок для обеспечения безопасного движения общественного транспорта.

Кроме того, в Турксибском районе в микрорайоне Нуршашкан на 7 улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 18 подготовлено основание, на 8 построены тротуары. В микрорайоне Альмерек на 9 улицах подготовлено основание. В микрорайоне Кайрат также на 7 улицах готово основание. Продолжаются работы в микрорайоне Ужет, где на двух улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 6 улицах подготовлено основание.

Вместе с тем решается вопрос с обеспечением доступа к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии. В пилотном режиме запустили проект в микрорайоне Нуршашкан Турксибского района и микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района. Собрано более 8 тыс. заявок на подключение. Оплата услуг возможна в рассрочку, действуют льготные пакеты для социально уязвимых горожан", - добавил аким.

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