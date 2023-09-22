19.09.2023, 20:13 85921
Самолеты Air Astana будут летать в облет Нагорного Карабаха
В облет будут выполняться рейсы из/в Турцию, Европу и Израиль
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с нестабильной обстановкой в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета", - добавили в Air Astana.
Напомним, Азербайджан потребовал вывода войск Армении и отставки властей Карабаха. Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.
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21.09.2023, 18:34 12581
В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перестают работать приборы сигнализации. Наблюдается сложная ситуация. В который раз местные власти заставляют людей испытывать неудобства.
Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.
В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.
21.09.2023, 18:23 11356
Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прокомментировали информацию о Telegram-ботах, которые по запросу выдают личную информацию о гражданах Казахстана.
Подчеркивается, что ведомство проводит работу по выяснению всех обстоятельств по указанному вопросу, а также осуществляет сбор данных для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства.
При этом Тelegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг", - сообщили в пресс-службе.
По информации экспертов, Тelegram-боты существуют 3 года и собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.
В министерстве напомнили, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В настоящее время ведомство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.
В частности, разработаны пакет поправок в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", предусматривающих наделение уполномоченного органа в области защиты персональных данных функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении мажилиса парламента Республики Казахстан.
Ранее данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть.
21.09.2023, 17:29 14381
В Алматы прошла презентация книги журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной"
Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла презентация книги казахстанского журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной", выпущенной при поддержке China IntercontinentalPress&Media Co., Ltd, передает корреспондент агентства.
Я много путешествовал по Китаю, в разное время я видел разные регионы этой прекрасной страны, познакомился с ее культурой, традициями, историей, а самое главное- с прекрасными, талантливыми людьми. Это все вдохновило меня на написание книги, идея которой зародилась у меня достаточно давно. В книге я хотел поделиться своим видением Китая. Своего рода - это мой путевой дневник", - рассказал автор книги Серик Коржумбаев.
Он поделился, что очень любит путешествовать, а желание посетить Поднебесную стало для него настоящей мечтой. В Китае его интересовало буквально все - культура и история, современные технологии и приверженность древним традициям, китайская медицина, работа средств массовой информации и как устроено образование для журналистов.
Традиционная китайская кухня, как признается автор, заняла особое место в его сердце: "У китайской кухни есть отличительная черта - сбалансированность, яркий вкус, аромат и польза для организма. К сожалению, мы часто мыслим шаблонами, и они не позволяют нам раскрыть всю полезность, которую дает нам китайская кухня. Мне же повезло попробовать настоящие китайские блюда в разных уголках этой замечательной страны".
Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем.
В книге много полезной информации о правилах поведения и общения в китайском обществе, есть отсылки к значимым достопримечательностям и туристическим местам, которые нужно посетить.
К встрече с Китаем нужно готовиться, а "Мои мгновения в Поднебесной" станет первым проводником к долгожданной встрече.
В мероприятии приняли участие представители генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы: консул генерального консульства КНР Чэнь Сяоюнь.
Я вчера немножко прочитала и очень удивлена, что Серик Коржумбаев побывал во всех провинциях Китая. В некоторых из них я сама не была", - сказала госпожа Чэнь Сяоюнь.
Она подчеркнула, что после пандемии общение между Казахстаном и Китаем становится более тесным.
Атташе генерального консульства КНР Чэнь Хуэйминь; Li Qiang - главный журналист, руководитель филиала "Жэньминь Жибао"; казахстанские журналисты и деятели культуры.
21.09.2023, 17:06 16291
Генпрокуратура выявила нарушения при строительстве комплекса EXPO-2017
Проверка выставочного комплекса еще не завершена
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушение строительных норм на территории EXPO-2017 выявила Генеральная прокуратура, сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК.
Глава комитета сообщил, что проверка выставочного комплекса EXPO-2017 не закончена, но нарушения уже выявлены.
Проверка проводилась, насколько мне известно, Генеральной прокуратурой. Она еще не завершена, поэтому комментировать не могу, но нарушения выявили. Результаты проверки до сих пор не опубликованы", - сказал Бахытжан Жунисбеков, отвечая на вопросы журналистов.
21.09.2023, 15:52 19261
Суд над Диким Арманом будет проходить в закрытом режиме
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела в отношении Дикого Армана переведено в закрытый режим, сообщили в суде города Алматы.
Как рассказали в пресс-службе суда, 21 сентября 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайберген Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.
Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, бандитизме", - напомнили в ведомстве.
В ходе слушаний суду заявлено свыше ста ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.
Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены", - сказано в сообщении.
Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября, добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В апреле этого года был вынесен приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий во время январских событий. Масимов и его заместители также попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма.
В сентябре специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий. Ранее представший перед судом бывший глава 5-го департамента КНБ Руслан Искаков заявил, что Абиш во время январских событий отдавал ему приказы.
21.09.2023, 15:47 18461
Депутата поймали пьяной за рулем в Актобе
Ей грозит административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет
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Актобе. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат городского маслихата Актобе попалась пьяной за рулем "Лексуса".
В Актобе полицейские остановили автомобиль "Лексус", которым управляла 53-летняя женщина. Проведенная экспертиза установила, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. За это женщине грозит административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.
Как выяснилось, водителем оказалась депутат городского маслихата и предприниматель Сания Муратова. В маслихате она состоит в постоянной комиссии по социально-культурному развитию и делам молодежи, сообщает издание "Диапазон".
По информации на 20 сентября административный суд еще не вынес решения по этому делу.
Депутат Муратова написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий. Согласно существующему порядку от территориальной комиссии в маслихат поступило письмо. Решение по заявлению будут принимать на сессии маслихата", - прокомментировала председатель городского маслихата Анар Даржанова.
Напомним, сельского акима поймали пьяной за рулем в СКО.
21.09.2023, 11:05 27381
Казахстан за лето посетили почти полмиллиона иностранных туристов
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За три летних месяца в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Как отметили в ведомстве, город Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей.
В южной столице побывали более 139 тысяч туристов. На втором месте - Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев", - сообщили в пресс-службе.
Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. За три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую - более 25 тысяч иностранных туристов.
В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области - более 14 тысяч. В целом число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран", - сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.
Напомним, в туротрасль Казахстана за последние три года привлекли $4 млрд инвестиций.
20.09.2023, 16:25 62071
Минфин опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. В частности, в список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, попали журналисты Динара Егеубаева и Айнур Коскина, международный центр журналистики MediaNet, Internews Kazakhstan, экологическое общество "Зеленое спасение", ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz" и другие.
Напомним, в марте текущего года в КГД комментировали появление такого списка.
В 2022 году внесены поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", - говорилось в сообщении ведомства.
В комитете отметили, что данная поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?